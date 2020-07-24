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殉國62年！八二三戰友總會竟邀吉星文出席紀念會

聯合報 / 記者高凌雲
吉民立與父親吉星文的照片。圖聯合報系資料照片
吉民立與父親吉星文的照片。圖聯合報系資料照片

中華民國八二三戰役戰友總會最近為了舉辦八二三砲戰紀念活動，四處寄發通知，被人發現寄給在當年砲戰中陣亡的金防部副司令吉星文，鬧出了大笑話，引發許多討論。以紀念八二三砲戰為宗旨的組織，居然不知道吉星文是誰，還寄發活動通知給這位已經殉國了62年的高級將領。

收到這份烏龍通知的是吉星文的兒子吉民立，吉民立將這份荒謬的通知單，傳給他的好友馮粹帆。馮粹帆在他的臉書說，這本來與他無關，但覺得太離譜了。這種組織（八二三總會）到底甚麼東西？只是為了存在而存在嗎？更令他憤怒的是譁眾取寵，棄用民國紀元，請貴組織慎重深思。

八二三砲戰發生在民國47年8月23日傍晚，中共金門發動砲擊，當時吉星文與另兩位金防部副司令趙家驤、章傑同時遭落彈擊中，趙、章兩人當場殉難，吉星文傷重，數日後不治。

吉星文是抗戰名將，屬西北軍系統。民國26年77盧溝橋事變發生時，吉星文是37師110旅219團團長，駐地宛平縣城，因為拒絕日軍藉故士兵失蹤的武力挑釁，奮起抵抗日軍軍事侵略，引發了中國八年抗戰的戰火。

八二三砲戰，是台海兩岸之間最後一場較大規模的戰役，共軍沒有發動登陸，但雙方進行激烈空戰，台灣方面的F-86軍刀機，首度使用響尾蛇飛彈，擊落米格機。海軍協助運補金門，但在中共猛烈砲火威脅下，美國海軍護航軍艦錨泊在共軍砲火威脅外圍，避免與共軍發生軍事衝突，我方海軍運補因砲火威脅，被迫在砲火範圍外，以戰車登陸艦裝載陸戰隊的兩棲登陸車，從遠處放出登陸車泛水搶灘運補。砲戰中，金防部司令官胡璉稱病眼疾，後送台灣，深獲蔣中正總統信賴的劉安祺臨危受命，在砲火中接任金防部司令。

砲戰歷經兩個月後，中共對外宣稱，改為單打雙不打，躲中共砲擊是早年金馬外島居民的痛苦記憶，台灣役男因服役來到金馬外島，也都會經歷一番真正的砲火洗禮。直到民國68年，美國與北京關係正常化後，中共宣布停止砲擊金門與馬祖，才結束了外島幾十年來的砲擊威脅。

中華民國八二三戰役戰友總會是由曾任中和市市長的呂芳煙推動成立，砲戰時，呂芳煙在金門服役，這個戰友總會是以義務役官兵為主，曾在立法院推動立法，將參加過砲戰的義務役官兵比照榮民，發給榮民證，可以到榮民醫院就醫。民國80年代當時國民黨執政，為了選舉因素，配合戰友總會立法，首創對單獨戰役立法的特例。

戰友總會引發爭議的事情不少，總會在中和4號公園興建紀念碑，外人以為是紀念砲戰殉國的各級官兵，但碑上鐫刻並不是官兵姓名，而是這個總會各地分會組織的人名。這次戰友總會寄發活動通知給砲戰當時殉國的吉星文，又再次為戰友總會引發爭議。

民國26年的七七盧溝橋事變前，吉星文的任官令。當年他只有26歲。圖／聯合報系資料照片
民國26年的七七盧溝橋事變前，吉星文的任官令。當年他只有26歲。圖／聯合報系資料照片
八二三砲戰中傷重殉國的吉星文，在抗戰期間所留下的紀念照片。圖／聯合報系資料照片
八二三砲戰中傷重殉國的吉星文，在抗戰期間所留下的紀念照片。圖／聯合報系資料照片
金防部副司令吉星文在八二三砲戰時陣亡，中華民國八二三戰役戰友總會卻寄發活動通知給吉星文，讓吉星文之子吉民立（左）感到啼笑皆非。圖為吉民立在金門紀念父親殉國。圖／聯合報系資料照片
金防部副司令吉星文在八二三砲戰時陣亡，中華民國八二三戰役戰友總會卻寄發活動通知給吉星文，讓吉星文之子吉民立（左）感到啼笑皆非。圖為吉民立在金門紀念父親殉國。圖／聯合報系資料照片
吉星文全家福。圖／聯合報系資料照片
吉星文全家福。圖／聯合報系資料照片

中共 金門 榮民

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