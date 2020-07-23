卯澳灣13枚未爆彈 朝現地爆破研議

新北市貢寮區卯澳灣海中日前發現13枚未爆彈，相關單位今天再度召開協調會，與會人員尊重軍方專業判斷，朝現地爆破方向研議。

海軍水下作業大隊與海巡署第二岸巡隊21日在距福連國小100公尺處海域，深度介於10公尺到13公尺間發現13枚未爆彈，經持續擴大搜索後，並未發現更多未爆彈。

由於未爆彈所在海域屬於「貢寮水產動植物繁殖保育區」，相關單位昨天召開協調會，軍方表示，考量官士兵安全，站在專業立場，若取得授權一定會採取現地爆破方式，但也強調保育同等重要，建議依循程序取得中央和地方的支持。

海軍、漁業署、海巡署等單位今天下午3時在卯澳市民活動中心再度開會商討，由貢寮區長鍾耀磊與軍方共同主持，與會人員尊重軍方專業判斷，朝現地爆破方向研議，軍方提出若決定採行現地爆破，至少須3天作業時間，至於確切時間點，待收到正式公文後再做決定。

鍾耀磊說，軍方現已超前部署，會議討論事項會再請示新北市政府針對現地爆破確認是否尚有其他考量，待確認作法後，會請軍方預先研擬作法，例如排程、影響範圍和炸藥用量等，之後再召開應變會議討論處理細節。