【重磅快評】「偽出國」是觀光局製造出來的蝗災

疫情重創國旅，業界哀鴻遍野；交通部觀光局非常急切地想有作為，於是配合振興三倍券、安心旅遊、另加上離島優惠，發展出一套「偽出國」的旅遊模式，以為可以救島內觀光模式，沒料到完全未經規劃的拚命往離島推銷客人，形同製造離島蝗災，有限資源不夠蝗蟲掠食，離島民眾卻得承受蝗災吃乾抹盡之苦，觀光局真是豬頭。

「偽出國」豈止是腦袋簡單！以為搭上飛機就等同突破出國禁令，於是小飛機換大飛機飛，機位供應大增；住宿怎麼配合？大官沒想過；離島公共運輸運量不足，管他呢！到處找車租借，安全嗎？合法嗎？租賃車到處亂闖怎麼管制？沒想過。最無法應對的是觀光客買光澎湖、吃光澎湖，反而讓澎湖人生活陷於困境；想吃石蚵、買條海魚？免談。

這當然是「蝗災」，因為哪裡有食料就往哪裡去。現況是金門正「枕戈待旦」，不是要打共匪，因為台北旅展開幕後的金門遊特惠，等於拿三倍券就能換金門行；蜂湧而至的遊客當然訂不到水頭閩式民宿，早上金城、山外想吃碗廣東粥、炒泡麵，排隊不止半小時。金門之後蝗災將侵襲蘭嶼、綠島，沒地方住嗎？豬舍隔間是特殊風味。

觀光局當然該作旅客流量管理，分層分流預先規劃，這很難嗎？只看用不用心，沒大學問。簡單說，一口鍋，十分鐘可以煮八十顆水餃，十分鐘到才能出鍋，師傅不能急；一口氣下一百二十顆水餃，大火六分鐘就出鍋，結果水餃糊到一起，完全失掉鮮味。一鍋糊水餃，食客不吃了，最受不了的應該是水餃，本來該是「鼎泰豐」等級，如今連夜市都沒法登場，這就是澎湖人現在心境。

澎湖此等蝗災是首發嗎？當然不是，早就有過。二○一四麥德姆颱風台灣出海後直奔浙江溫州，四千名遊客立即終止行程，在當地小鎮避風；一千名居民的小鎮很高興有這麼多遊客湧至，沒料到四千名外客買光小鎮，連冰箱的雞蛋都買走；恐怖的經驗是澎湖如今的寫照，觀光局「偽出國」不能只看業績、人次，請用點腦子。