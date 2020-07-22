黑鷹失事 空軍八天中主任任亦偉、攔管長周士凱遭彈劾

UH-60M黑鷹直升機今年1月2日於新北市烏來失事，造成參謀總長沈一鳴等8位高級將領殉職，日前空軍調查研判，導致失事的原因是包括天氣、地形的環境因素及人為的「複合因素」造成。監委包宗和及仉桂美調查後，認為空軍第八基地天氣中心（八天中）主任任亦偉及空軍戰術管制聯隊戰術管制中心管制長（攔管長）周士凱涉有違失，提出彈劾。

調查發現，任亦偉曾在當天早上7時10分左右，於「貴賓室」向飛行員講解天氣，未依規定於「天氣室」講解、也未錄音，明知可見光雲圖受始曉日照不足影響，無法讓飛行員暸解山區航線雲層分布全貌，卻未運用一目了然之近紅外線雲圖（IR4-偵測低雲用）或查閱真實色雲圖，究明雲量分布，即告知航線上近山區有雲，且講解後未將守視結果通知飛行員應處，致專機駕駛先從C2、C10中選擇低雲密佈之C10山區航線，隨後因未能預先了解C10沿途雲量分布全貌，而於過坪林後遭入雲情況時，完全沒有心理準備，當時正駕駛驚呼「雲長那麼快」，卻因資訊錯誤而誤以為仍可雲下目視安全飛行，遲延其及時由目視改儀器飛航決心之下達，任亦偉顯有嚴重違失。

包宗和說，近紅外線雲圖可偵測發展旺盛的對流雲與低雲或霧的天氣現象，像素解析度為兩公里，水平範圍低於兩公里的大細現象無法清楚辨識，經查當天狀況不會受限制。該資料由中央氣象局每十分鐘供應，八天中也可自行接收，但八天中未供應至專網，任亦偉未運用該資訊，因此無法讓飛行員藉此資料正確判斷。再加上任未把握後續守視，因此導致當天狀況。

至於被彈劾人周士凱，則是負責C-430專機追蹤監視事宜，惟未能記取107年F-16機撞五分山之教訓，任務前仍未依照規定查詢航線周圍地障，亦未依標準作業程序規定，將C10航線報告點座標輸入至指揮儀，致任務中無法察覺專機航跡偏離進入高地障山區，無法適時提醒高度，且未能依規定，適時告知飛行員天氣狀況，協助飛行員掌握前方雲之分布全貌，以便瞭解雲下目視安全飛行已有問題，顯有嚴重違失。

調查指出，綜上，被彈劾人所為，核已違反公務員服務法第1條、第5條與第7條規定，並已構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移請懲戒法院審理，依法懲戒。

包宗和今天也表示，調查歷時半年，感謝軍方相當配合，過程順利，皆實問實答，他對空軍及國防部表達感謝。