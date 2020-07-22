快訊

浪漫客庄旅遊券卡卡 客委會道歉並籲分流登記

巨蛋傳複製中市府否認 建築師質疑怎可如此對待台灣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑鷹失事 空軍八天中主任任亦偉、攔管長周士凱遭彈劾

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察委員包宗和（右）及仉桂美。記者丘采薇／攝影
監察委員包宗和（右）及仉桂美。記者丘采薇／攝影

UH-60M黑鷹直升機今年1月2日於新北市烏來失事，造成參謀總長沈一鳴等8位高級將領殉職，日前空軍調查研判，導致失事的原因是包括天氣、地形的環境因素及人為的「複合因素」造成。監委包宗和及仉桂美調查後，認為空軍第八基地天氣中心（八天中）主任任亦偉及空軍戰術管制聯隊戰術管制中心管制長（攔管長）周士凱涉有違失，提出彈劾。

調查發現，任亦偉曾在當天早上7時10分左右，於「貴賓室」向飛行員講解天氣，未依規定於「天氣室」講解、也未錄音，明知可見光雲圖受始曉日照不足影響，無法讓飛行員暸解山區航線雲層分布全貌，卻未運用一目了然之近紅外線雲圖（IR4-偵測低雲用）或查閱真實色雲圖，究明雲量分布，即告知航線上近山區有雲，且講解後未將守視結果通知飛行員應處，致專機駕駛先從C2、C10中選擇低雲密佈之C10山區航線，隨後因未能預先了解C10沿途雲量分布全貌，而於過坪林後遭入雲情況時，完全沒有心理準備，當時正駕駛驚呼「雲長那麼快」，卻因資訊錯誤而誤以為仍可雲下目視安全飛行，遲延其及時由目視改儀器飛航決心之下達，任亦偉顯有嚴重違失。

包宗和說，近紅外線雲圖可偵測發展旺盛的對流雲與低雲或霧的天氣現象，像素解析度為兩公里，水平範圍低於兩公里的大細現象無法清楚辨識，經查當天狀況不會受限制。該資料由中央氣象局每十分鐘供應，八天中也可自行接收，但八天中未供應至專網，任亦偉未運用該資訊，因此無法讓飛行員藉此資料正確判斷。再加上任未把握後續守視，因此導致當天狀況。

至於被彈劾人周士凱，則是負責C-430專機追蹤監視事宜，惟未能記取107年F-16機撞五分山之教訓，任務前仍未依照規定查詢航線周圍地障，亦未依標準作業程序規定，將C10航線報告點座標輸入至指揮儀，致任務中無法察覺專機航跡偏離進入高地障山區，無法適時提醒高度，且未能依規定，適時告知飛行員天氣狀況，協助飛行員掌握前方雲之分布全貌，以便瞭解雲下目視安全飛行已有問題，顯有嚴重違失。

調查指出，綜上，被彈劾人所為，核已違反公務員服務法第1條、第5條與第7條規定，並已構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移請懲戒法院審理，依法懲戒。

包宗和今天也表示，調查歷時半年，感謝軍方相當配合，過程順利，皆實問實答，他對空軍及國防部表達感謝。

航線 空軍

延伸閱讀

監委說明彈劾黑鷹事件涉有違失之軍官

愛三重鑑測案 空軍副司令遭懲處

印度東北洪災惡化 空軍待命隨時救災

雲嘉南大雨特報 氣象局：中南部近山區明小心午後雷雨

相關新聞

【重磅快評】「偽出國」是觀光局製造出來的蝗災

疫情重創國旅，業界哀鴻遍野；交通部觀光局非常急切地想有作為，於是配合振興三倍券、安心旅遊、另加上離島優惠，發展出一套「偽...

黑鷹失事 空軍八天中主任任亦偉、攔管長周士凱遭彈劾

UH-60M黑鷹直升機今年1月2日於新北市烏來失事，造成參謀總長沈一鳴等8位高級將領殉職，日前空軍調查研判，導致失事的原...

監委說明彈劾黑鷹事件涉有違失之軍官

監察委員包宗和與仉桂美上午舉行記者會，說明「參謀總長等搭乘UH-60M專機一級事件案」，彈劾涉有違失之空軍八天中主任任亦偉以及攔管長周士凱。

共軍若奪太平島 虛擬演習顯示美方不會派軍援台

共軍據報8月將在南海軍演，模擬奪取台灣控制的東沙島。一場由美國、台灣、日本及南韓前官員共同參與的虛擬演習結果顯示，若共軍占領台灣有效控制的太平島，美方不會派軍援助。

愛三重鑑測案 空軍副司令遭懲處

高達新台幣一八二億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，未經國防部長、空軍司令核定，就對美採購。空軍司令部參謀長黃志偉昨表示，...

積極規劃南海國土 籲設跨領域平台

「南海問題牽涉國際法、國際關係、海洋生物等領域，政府應該前部署，並成立跨領域研究平台！」在21日的南海座談會上，政大法律系副教授陳貞如建議...

避免萬人疫情群聚考量 花蓮空軍基地營區開放取消

今年是空軍建軍百年，8月15日將在花蓮空軍基地舉行「國防知性之旅-營區開放」，但國防部評估，國內外新冠肺炎疫情仍在管制中...

黑鷹失事沈一鳴殉職 空軍氣象攔管人員遭彈劾

黑鷹直升機1月2日失事，參謀總長沈一鳴上將等人殉職。監察院通過監委包宗和、仉桂美提案，彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主...

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，...

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家實質威脅了嗎？

澎湖在本島防禦作戰中有不可否認的重要性，但衡諸兩岸軍力消長，現今放棄戰略先制打擊的中華民國，卻始終未能明確指出中共擴張之威脅，以至於無法有效發揮整體戰力。因此在探討澎湖的防禦重要性之前，若不先釐清中華民國所面臨之實質危險所在，恐將淪為失焦之議。

兩岸衝突可能遽增 須留意小規模碰撞

「兩岸敵意愈來愈深，我們需要提防小衝突演變成大戰爭的可能！」21日的「台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，前空軍副司令張廷延認為，雖然美、中檯面上還有交流，不過雙方在南海的軍事動作頻頻，因此需要注意兩岸及美中小衝突恐引發後續的大衝突。前國安局局長蔡得勝分析，台灣在現今的軍事衝突中不能打、不經打、打不贏，因此需要從政治上談判

二軍官殉職…奇歐瓦戰搜直升機墜毀 關鍵任務卡匣難尋

陸軍航特部一架編號616的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，本月16日在新竹空軍基地墜毀造成兩飛官殉職，航特部上午表示，初步...

熱門新聞

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

又傳台灣飛泰國有人發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

蘇叔侄被爆密電 孫大千曝六大關鍵問題：真相只有一個

曾批「愛奇藝」中資 林楚茵昨臉書自PO看愛奇藝自拍照

黑鷹失事沈一鳴殉職 空軍氣象攔管人員遭彈劾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。