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積極規劃南海國土 籲設跨領域平台

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
南海問題牽涉議題廣泛，可探討角度相當多元，學界呼籲成立跨領域研究平台，讓國內更多人整合資料與想法、積極參與。（網路截圖）
南海問題牽涉議題廣泛，可探討角度相當多元，學界呼籲成立跨領域研究平台，讓國內更多人整合資料與想法、積極參與。（網路截圖）

「南海問題牽涉國際法、國際關係、海洋生物等領域，政府應該前部署，並成立跨領域研究平台！」在21日的南海座談會上，政大法律系副教授陳貞如建議，由於南海問題牽涉領域廣泛，應該設立跨領域學術溝通機制，不能只從國際法角度探討。東吳法律系助理教授何婉君認為，台灣應該對東沙、太平島進行更多海洋資源維護、盤點。

應重視南海資源

陳貞如表示，我國對於南海仲裁判決後的影響，以及後續當事國是否完全依照仲裁決議文的判決執行，其實沒有太多系統性研究。雖然國際法研究很多，但是南海問題不單單只是國際法，還有國際關係中台灣如何在美中之間扮演關鍵性角色，以及相關島嶼的魚權、海洋與海底資源的探勘、維護，包含領域多元、議題非常複雜。

因此她希望國內可以成立南海議題的跨領域學術研究平台，讓我國可以針對南海議題從不同角度切入。陳貞如舉例，當初海洋仲裁庭中，決議的法官許多人是歐美法的專家，因此他們容易忽略2戰前的南海局勢歷史脈絡，這或許是日後有相關爭議時可以切入的點。還有在仲裁中，海洋法關於島嶼的定義被嚴格化，但是仍然可以嘗試是否有新的解釋方式，讓我國可以爭取更多權益。

需要系統性研究

「我國並沒有對東沙國家公園、太平島有系統性的整理資料。」何婉君則提到，海洋法除了島嶼權益以外，對於海洋資源的養護、探勘其實都有相當重的份量，現在領土主權的爭議在短時間內難以解決，可以做的是將資源盤點、探勘與利用台灣在南海區域的島嶼所有的天然資源。這些島嶼其實在珊瑚礁、綠蠵龜的生態上都有重要的地位，但是我國的海洋委員會目前尚未有積極作為，非常可惜。

因此她呼籲海委會、海保署可以積極在海洋基本法的架構下，儘速對這些海洋資源進行盤點、整理。台北大學法律系教授王震宇認為，美國長期以來已「美國利益至上」的外交戰略其實都沒有改變，美國近來退出WHO、聯合國人權理事會、不加入海洋法其實也是這個戰略的實踐。因此在南海問題上，台灣不應太過依從美國，他建議台灣可以提出更多南海行為的準則，積極參與南海事務。

南海經驗彌足珍貴

「外國人聽到我去太平島3次，他們都驚呆了！」曾任馬英九總統府發言人的藍委陳以信笑說，南海研究在國際上很夯，雖然很多南海專家，可是實際到過當地的人少之又少，他去國際研討會時外國學者都很羨慕，「就像真的上過太空的天文物理學家。」。他隨即正色提醒，我國在1946年12月12日收復太平島、25日制憲，當時「四沙群島」都被劃為我國「固有」疆域，但固有疆域是現在蔡政府的痛點、獨派最討厭的論述。

「因此外交部現在對外聲明都不說太平島是我國『固有』領土，而且為南海主權並未積極表態。」陳以信提醒參與研討會的學生們，南海問題在法律、魚權等地方都有許多值得研究的地方，不要因為政府刻意忽視就不小心錯過。

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