女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，部分被加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。主管單位傷透腦筋，正檢討此節究竟有無違反資安規定。

女士官的清涼辣照除正面顯露胴體剌青的内衣照外，也有比基尼泳衣裸背照，展現姣好身材。

軍方主管單位今天表示，這名女士官已婚育有一子，平日表現正常，而其並不知道私人IG照片清涼照遭到分享。

主管單位說，軍方對官兵IG並無介入管理的權限，官兵在私人IG貼清涼照，只要不違反公序良俗，都没有違規問題。但女士官的照片是遭分享網路社群，因應服役單位機敏性質，所以必須檢討此節「究竟」有無違反資安規定，但目前並未決定要處分。