快訊

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

又傳台飛泰國旅客發燒 指揮中心掌握長榮班機9人有症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍機敏單位女士官私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，部分被加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。圖／翻攝網路社群網頁
國軍機敏單位女士官私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，部分被加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。圖／翻攝網路社群網頁

一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，部分被加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。主管單位傷透腦筋，正檢討此節究竟有無違反資安規定。

女士官的清涼辣照除正面顯露胴體剌青的内衣照外，也有比基尼泳衣裸背照，展現姣好身材。

軍方主管單位今天表示，這名女士官已婚育有一子，平日表現正常，而其並不知道私人IG照片清涼照遭到分享。

主管單位說，軍方對官兵IG並無介入管理的權限，官兵在私人IG貼清涼照，只要不違反公序良俗，都没有違規問題。但女士官的照片是遭分享網路社群，因應服役單位機敏性質，所以必須檢討此節「究竟」有無違反資安規定，但目前並未決定要處分。

女士官的清涼辣照除正面顯露胴體剌青的內衣照外，也有比基尼泳衣裸背照，展現姣好身材。圖／翻攝網路社群畫面
女士官的清涼辣照除正面顯露胴體剌青的內衣照外，也有比基尼泳衣裸背照，展現姣好身材。圖／翻攝網路社群畫面
一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。圖／翻攝網路社群網頁
一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享加上「特指部女官跟你說聲早安」字樣，流傳在網路社群。圖／翻攝網路社群網頁

資安 國軍

延伸閱讀

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前，正視國家實質威脅了嗎？

太陽能採華為產品？陸軍官校反駁：絕對禁用大陸產品

陸官標案疑轉包華為代理商 陸軍參謀長：尚未施工

雲端轉型蔚為風潮 資安需求將大增三倍

相關新聞

女士官自信秀清涼辣照 軍方檢討資安但未決定處分

一名曾在特戰指揮部服役的女士官，2016年退伍後，2018年考回國軍機敏單位服役。她私人IG的清涼辣照日前疑遭友人分享，...

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家實質威脅了嗎？

澎湖在本島防禦作戰中有不可否認的重要性，但衡諸兩岸軍力消長，現今放棄戰略先制打擊的中華民國，卻始終未能明確指出中共擴張之威脅，以至於無法有效發揮整體戰力。因此在探討澎湖的防禦重要性之前，若不先釐清中華民國所面臨之實質危險所在，恐將淪為失焦之議。

兩岸衝突可能遽增 須留意小規模碰撞

「兩岸敵意愈來愈深，我們需要提防小衝突演變成大戰爭的可能！」21日的「台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，前空軍副司令張廷延認為，雖然美、中檯面上還有交流，不過雙方在南海的軍事動作頻頻，因此需要注意兩岸及美中小衝突恐引發後續的大衝突。前國安局局長蔡得勝分析，台灣在現今的軍事衝突中不能打、不經打、打不贏，因此需要從政治上談判

二軍官殉職…奇歐瓦戰搜直升機墜毀 關鍵任務卡匣難尋

陸軍航特部一架編號616的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，本月16日在新竹空軍基地墜毀造成兩飛官殉職，航特部上午表示，初步...

太陽能採華為產品？陸軍官校反駁：絕對禁用大陸產品

為避免資安疑慮，公家單位禁止使用中國大陸產品，但立委召開記者會指陸軍官校校舍屋頂設置太陽能板的標案，傳出得標的承陽能源，...

空軍未完成預算計畫就私自對美搶軍購 國防部設攔檢點

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未奉國防部核定前，作維費變身對美軍購案，自行對美進行採購，美方對外發布...

愛三重鑑測侵犯首長權解謎 空軍副司令范大維將遭懲處

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未經國防部核定前，就闖出國門對美採購。空軍司令部參謀長黃志偉上午表示，...

新聞眼／軍方制度有洞？外力介入？

空軍透過國防部難以啟齒的方式，將新年度準備新增近新台幣兩百億元的愛三「作維費」，變成美方知會國會的「軍購案」。這不單純是...

愛三案未遵程序 空軍將懲處劉峯瑜中將等人

美國國務院日前批准軍售台灣「愛國者三型防空飛彈重鑑測案」，但包括國防部長嚴德發等事前應負軍購案核定之責的軍方高層，在美方...

殉職2飛官 解剖查明死因

陸軍航空特戰指揮部601旅OH-58D戰搜直升機正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，16日戰備操演墜毀殉職，新竹地檢署檢...

愛三鑑測案未奉核定即成軍購 空軍將懲處劉峯瑜等將領

空軍司令部今天表示，媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指...

殉職2飛官X光勘驗車查死因 30日告別式追晉中校、少校

陸軍航空特戰指揮部601旅OH-58D戰搜直升機正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉16日戰備操演墜毀殉職，新竹地檢署檢察...

熱門新聞

安排蘇震清等訪印尼遭批 高壽濤：以後誰還敢幫政府做事

肺炎罹難者照片震撼 印尼攝影記者向醫護致敬

李眉蓁論文被指涉抄襲 中山大學：啟動嚴謹專業審查

轉向？ 川普：戴口罩是愛國表現 沒人比我更愛國

卸下重擔後進廠保養 李四川、葉匡時動手術

外交部密件曝光 藍控蘇嘉全、蘇震清涉圖利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。