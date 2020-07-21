兩岸衝突可能遽增 須留意小規模碰撞

「兩岸敵意愈來愈深，我們需要提防小衝突演變成大戰爭的可能！」21日的「台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，前空軍副司令張廷延認為，雖然美、中檯面上還有交流，不過雙方在南海的軍事動作頻頻，因此需要注意兩岸及美中小衝突恐引發後續的大衝突。前國安局局長蔡得勝分析，台灣在現今的軍事衝突中不能打、不經打、打不贏，因此需要從政治上談判。

提防擦槍走火

「我認為馬祖發生低度衝突的機率很高。」張廷延說，馬祖的地形呈現易攻難守的型態，而且以韓戰、823砲戰為例，中國常常會利用離自己很近的地區，製造小衝突作為談判的籌碼，因此兩岸發生衝突的機會很高，但是衝突比較不會變成全面性的戰爭。

但是台灣軍方目前看起來沒有準備好，民眾不想當兵、國軍士氣低迷、軍人社會地位低，因此他呼籲國防部要做更積極的準備，台灣雖然不願意開戰，但是和平的前提往往是強大的防禦能力。另外也要觀察中共的內部局勢變化，無論是社會出現大動亂或是中國內部的政治鬥爭，都可能讓中國有向外動武的藉口。

中華戰略前瞻研究員舒孝煌表示，美、中都不希望爆發衝突，可是雙方都在南海積極準備。美國開始展現長程飛機的戰力，航母也在南太平洋積極佈署，要熟悉海上作戰；而中國在軍改以後，科技戰力提升、與跨軍種聯合作戰的能力增加，而南海對於中國的海洋補給很重要，因此南海局勢也要非常關注。

持續觀測、分析戰略

前國防部長陳永康說，如果會爆發衝突，可以從各國進行大規模撤僑的動作看出，另外中國對於台灣不只文攻武嚇，在心理、政治層面會有更多元的操作。台灣的軍隊不一定要跟中共起舞。他以中共軍機在東亞的行動為例，中共軍機常常是經過日、韓防空識別區，但是有幾次並沒有進入台灣防空識別區。

他指出，台灣需要的是有觀測的能力，表現出可以掌握共機的動向的態度很重要。同時也要將東亞周圍國家的態度掌握好，日本、韓國對於一帶一路雖然不背書，但是對於美國的印太戰略也並不那麼積極參與，中國與日本其實私下都有在和談，觀察國際情勢後，台灣也要謹慎評估衝突的成本。

需緩雙方敵意

「台灣根本經不起中共打擊！」蔡得勝引述鄧小平說過，如果需要全面性戰爭，中國只需要犧牲幾個省的論述，提醒蔡政府，台灣的經濟經不起中國打擊，中國即使爆發大規模衝突也不會有太大的損傷。台灣基本上是「不能打、不經打、打不贏」，在兩岸對立的情況增加下，反而應該想辦法緩解雙方敵意。

他也說，台灣獨立對中國的骨牌效應（新疆、西藏）很大，而中國內部目前社會、經濟等問題也很多，統一台灣開始不是中共政權的首要目標，如果能用政治手段讓兩岸的敵意化解釋最好的，不過也要避免提出像李登輝當時「兩國論」那樣刺激性的觀點，讓中國更想統一、台灣更想獨立。

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