快訊

台鐵三義后里電車線斷落 雙向列車皆有延誤

鎮壓美國的「聯邦祕密警察」？川普：代替左膠市府維護秩序

兩岸衝突可能遽增 須留意小規模碰撞

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國安專家們提醒台海之間小衝突可能會演變成大規模戰爭的可能性。圖為前國防部副部長陳永康、前國安局局長蔡得勝（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國安專家們提醒台海之間小衝突可能會演變成大規模戰爭的可能性。圖為前國防部副部長陳永康、前國安局局長蔡得勝（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「兩岸敵意愈來愈深，我們需要提防小衝突演變成大戰爭的可能！」21日的「台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，前空軍副司令張廷延認為，雖然美、中檯面上還有交流，不過雙方在南海的軍事動作頻頻，因此需要注意兩岸及美中小衝突恐引發後續的大衝突。前國安局局長蔡得勝分析，台灣在現今的軍事衝突中不能打、不經打、打不贏，因此需要從政治上談判。

提防擦槍走火

「我認為馬祖發生低度衝突的機率很高。」張廷延說，馬祖的地形呈現易攻難守的型態，而且以韓戰、823砲戰為例，中國常常會利用離自己很近的地區，製造小衝突作為談判的籌碼，因此兩岸發生衝突的機會很高，但是衝突比較不會變成全面性的戰爭。

但是台灣軍方目前看起來沒有準備好，民眾不想當兵、國軍士氣低迷、軍人社會地位低，因此他呼籲國防部要做更積極的準備，台灣雖然不願意開戰，但是和平的前提往往是強大的防禦能力。另外也要觀察中共的內部局勢變化，無論是社會出現大動亂或是中國內部的政治鬥爭，都可能讓中國有向外動武的藉口。

中華戰略前瞻研究員舒孝煌表示，美、中都不希望爆發衝突，可是雙方都在南海積極準備。美國開始展現長程飛機的戰力，航母也在南太平洋積極佈署，要熟悉海上作戰；而中國在軍改以後，科技戰力提升、與跨軍種聯合作戰的能力增加，而南海對於中國的海洋補給很重要，因此南海局勢也要非常關注。

持續觀測、分析戰略

前國防部長陳永康說，如果會爆發衝突，可以從各國進行大規模撤僑的動作看出，另外中國對於台灣不只文攻武嚇，在心理、政治層面會有更多元的操作。台灣的軍隊不一定要跟中共起舞。他以中共軍機在東亞的行動為例，中共軍機常常是經過日、韓防空識別區，但是有幾次並沒有進入台灣防空識別區。

他指出，台灣需要的是有觀測的能力，表現出可以掌握共機的動向的態度很重要。同時也要將東亞周圍國家的態度掌握好，日本、韓國對於一帶一路雖然不背書，但是對於美國的印太戰略也並不那麼積極參與，中國與日本其實私下都有在和談，觀察國際情勢後，台灣也要謹慎評估衝突的成本。

需緩雙方敵意

「台灣根本經不起中共打擊！」蔡得勝引述鄧小平說過，如果需要全面性戰爭，中國只需要犧牲幾個省的論述，提醒蔡政府，台灣的經濟經不起中國打擊，中國即使爆發大規模衝突也不會有太大的損傷。台灣基本上是「不能打、不經打、打不贏」，在兩岸對立的情況增加下，反而應該想辦法緩解雙方敵意。

他也說，台灣獨立對中國的骨牌效應（新疆、西藏）很大，而中國內部目前社會、經濟等問題也很多，統一台灣開始不是中共政權的首要目標，如果能用政治手段讓兩岸的敵意化解釋最好的，不過也要避免提出像李登輝當時「兩國論」那樣刺激性的觀點，讓中國更想統一、台灣更想獨立。

【更多精采內容，詳見

中共 南海 戰爭

延伸閱讀

台海第4次軍事危機？ 專家：此時爆發機率最高

結紮計畫減少馬祖野貓 有效控制增長速度

影／岳明小帆手結束2天馬祖戰地之旅 馬祖海巡戒護前往金門

戰地坑道響起詩歌樂章 馬祖軍事設施成藝文殿堂

相關新聞

太陽能採華為產品？陸軍官校反駁：絕對禁用大陸產品

為避免資安疑慮，公家單位禁止使用中國大陸產品，但立委召開記者會指陸軍官校校舍屋頂設置太陽能板的標案，傳出得標的承陽能源，...

愛三重鑑測侵犯首長權解謎 空軍副司令范大維將遭懲處

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未經國防部核定前，就闖出國門對美採購。空軍司令部參謀長黃志偉上午表示，...

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家實質威脅了嗎？

澎湖在本島防禦作戰中有不可否認的重要性，但衡諸兩岸軍力消長，現今放棄戰略先制打擊的中華民國，卻始終未能明確指出中共擴張之威脅，以至於無法有效發揮整體戰力。因此在探討澎湖的防禦重要性之前，若不先釐清中華民國所面臨之實質危險所在，恐將淪為失焦之議。

兩岸衝突可能遽增 須留意小規模碰撞

「兩岸敵意愈來愈深，我們需要提防小衝突演變成大戰爭的可能！」21日的「台海爆發軍事衝突的可能性」座談會上，前空軍副司令張廷延認為，雖然美、中檯面上還有交流，不過雙方在南海的軍事動作頻頻，因此需要注意兩岸及美中小衝突恐引發後續的大衝突。前國安局局長蔡得勝分析，台灣在現今的軍事衝突中不能打、不經打、打不贏，因此需要從政治上談判

二軍官殉職…奇歐瓦戰搜直升機墜毀 關鍵任務卡匣難尋

陸軍航特部一架編號616的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，本月16日在新竹空軍基地墜毀造成兩飛官殉職，航特部上午表示，初步...

空軍未完成預算計畫就私自對美搶軍購 國防部設攔檢點

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未奉國防部核定前，作維費變身對美軍購案，自行對美進行採購，美方對外發布...

新聞眼／軍方制度有洞？外力介入？

空軍透過國防部難以啟齒的方式，將新年度準備新增近新台幣兩百億元的愛三「作維費」，變成美方知會國會的「軍購案」。這不單純是...

愛三案未遵程序 空軍將懲處劉峯瑜中將等人

美國國務院日前批准軍售台灣「愛國者三型防空飛彈重鑑測案」，但包括國防部長嚴德發等事前應負軍購案核定之責的軍方高層，在美方...

殉職2飛官 解剖查明死因

陸軍航空特戰指揮部601旅OH-58D戰搜直升機正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，16日戰備操演墜毀殉職，新竹地檢署檢...

愛三鑑測案未奉核定即成軍購 空軍將懲處劉峯瑜等將領

空軍司令部今天表示，媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指...

殉職2飛官X光勘驗車查死因 30日告別式追晉中校、少校

陸軍航空特戰指揮部601旅OH-58D戰搜直升機正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉16日戰備操演墜毀殉職，新竹地檢署檢察...

影／對美軍購未依程序！何志偉指「補程序就好」 藍委轟窩囊

美國日前通過對台軍售「愛國者三型延壽案」，外交部與國防部相繼發出新聞稿感謝美國履行對台的安全承諾，不過如今爆出美方發布軍...

熱門新聞

安排蘇震清等訪印尼遭批 高壽濤：以後誰還敢幫政府做事

肺炎罹難者照片震撼 印尼攝影記者向醫護致敬

李眉蓁論文被指涉抄襲 中山大學：啟動嚴謹專業審查

外交部：蘇嘉全、蘇震清2017年沒有赴訪印尼的紀錄

蘇嘉全叔侄否認2017年赴印尼 羅智強：請外交部出示電文

轉向？ 川普：戴口罩是愛國表現 沒人比我更愛國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。