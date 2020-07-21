二軍官殉職…奇歐瓦戰搜直升機墜毀 關鍵任務卡匣難尋

陸軍航特部一架編號616的OH-58D奇歐瓦戰搜直升機，本月16日在新竹空軍基地墜毀造成兩飛官殉職，航特部上午表示，初步飛安調查報告依規定將在45天內出爐。但據了解，飛機已燒毀，任務卡匣也還沒找到，要找出肇因還要繼續努力。

陸軍航特部日前宣稱，直升機是因「旋翼低轉速」而重落地，但街頭監視器錄下直升機筆直快速墜地，隨即火光與黑煙四射，直接墜毀成分高。但軍方認為，因角度關係，不易忠實還原當時景象

據了解，直升機在飛行時，是固定轉速，用改變旋翼角度與飛機姿態，來獲得升力與速度，但每一種直升機轉速不同；以OH-58D戰搜直升機而言，當轉速100%時主旋翼轉速是每秒鐘392轉，飛行時會使用90-105%的轉速。飛行員在失事前呼叫塔台「低轉速」，並未說明主旋翼轉速低到百分之多少。而主旋翼轉速過低，與引擎、變速箱、傳動軸都可能有關係，需要釐清。

據悉，直升機沒有所謂黑盒子設計，但有任務卡匣，目前飛機幾近燒毀，關鍵的任務卡匣尚未尋獲。