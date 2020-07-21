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太陽能採華為產品？陸軍官校反駁：絕對禁用大陸產品

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部參謀長陳忠文（左二）上午列席國防部記者會表示，去年7月由承陽能源得標後，目前此公司依法向高雄市政府申請備案許可，尚未進入官校施工跟設置。圖／記者洪哲政／攝影
陸軍司令部參謀長陳忠文（左二）上午列席國防部記者會表示，去年7月由承陽能源得標後，目前此公司依法向高雄市政府申請備案許可，尚未進入官校施工跟設置。圖／記者洪哲政／攝影

為避免資安疑慮，公家單位禁止使用中國大陸產品，但立委召開記者會陸軍官校校舍屋頂設置太陽能板的標案，傳出得標的承陽能源，再轉包的下游包商疑為華為代理商，使用大陸華為產品。陸軍官校上午反駁，該項工程目前尚未施作，立委所指與事實不符；陸軍官校確遵當前資安規範，絕對禁用大陸地區產品。

陸軍官校屋頂設置太陽能板標案，傳出下游包商疑似華為代理商，陸軍司令部參謀長陳忠文上午列席國防部記者會表示，去年7月由承陽能源得標後，目前此公司依法向高雄市政府申請備案許可，尚未進入官校施工跟設置。他說，招標契約中依資安管制規範，規定不得使用大陸地區產品，後續將嚴格履約督導跟驗收。

陸軍官校則發出新聞稿表示，配合政府能源轉型政策，租賃公有不動產予廠商設置太陽能光電設備，由廠商售電予台電，售電金額一定比例繳納國庫。而此案由承陽能源股份有限公司得標，目前該公司依法規向高雄市政府等相關機關申請備案許可，尚未進場施工及設置。

陸軍官校指出，此案契約遵照國防部資訊安全管制規範，不得使用大陸地區產品，材料設備均應檢附出場證明，以為佐證；如有疑義，依法依約辦理。

陸軍 資安 記者會

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