空軍未完成預算計畫就私自對美搶軍購 國防部設攔檢點

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未奉國防部核定前，作維費變身對美軍購案，自行對美進行採購，美方對外發布知會國會程序時，國內首長才知悉此案。國防部戰規司建軍規劃處長黃文啟上午表示，此案極其特殊，最嚴重的疏失，在於空軍司令部在沒有完成預算計畫的情況下，即由防空飛彈指揮部對美遞交發價書。國防部已設計複確認制度，未來各軍種軍種發價書全由戰規司統籌審查，避免相類似事件再次發生。

國防部上午舉行記者會，現場安排空軍與國防部戰規司官員說明軍購程序誤失案。而所謂「預算計畫」，就是國防部分配各軍種預算資源程序，國防部110年預算案目前還在編定中。

黃文啟表示，此案造成疏失最嚴重的地方，就是在未完成作業維持費預算計畫的核定前，即行對美提出，這是經過戰規司清查其他各軍種類似案後，所發現非常特殊的個案，經清查其他各軍種或單位都沒有逾越權限，在沒有完成作維費預算申請前，就自行提出需求信函。愛三是新一代防空飛彈建案主力，是來台服役後第一次提出定期更件的購案，可能因此造成當事者未釐清作業程序的原因。

黃文啟表示，在遞交發價書時，第一件事，就是要完成國內預算計畫與建案作業；而就作業維持費的部分，是屬於預算計畫，完成後才能進行採購程序，撰擬發價書需求信函，送駐美軍事代表團遞交美方。空軍司令部在沒有完成預算計畫的情況下，由防空部進行遞交，才會有這次的缺失。

他說，針對這個部分，國防部進行檢討，過去由預算科、子、目單位、即作業維持費或軍事投資門的管制單位，個別管制發價信函的遞交，但未來將由國防部戰規司統籌辦理，所有經核定軍購案，要遞交發價書需求信函前，都必須送交戰規司統一進行審查，簽奉權責長官核定後，再向美方進行後續發價程序；戰規司同時也將與駐美軍事代表團構成複式稽核程序，在每一件遞交的發價書需求信函，都會由駐美軍事代表團再向戰規司作複式確認，避免相類似事件再次發生。