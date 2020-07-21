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愛三重鑑測侵犯首長權解謎 空軍副司令范大維將遭懲處

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部上午舉行記者會，現場安排空軍司令部與國防部戰規司官員說明軍購誤失案。圖／記者洪哲政／攝影
國防部上午舉行記者會，現場安排空軍司令部與國防部戰規司官員說明軍購誤失案。圖／記者洪哲政／攝影

金額高達182億元的愛國者三型防空飛彈重鑑測案，在未經國防部核定前，就闖出國門對美採購。空軍司令部參謀長黃志偉上午表示，此案肇因於空軍防空飛彈指揮部違反國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫規定，未經空軍司令部與國防部核定，就直接發文給駐美軍事代表團，「經過內部文書上所有作業程序」，違規啟動此案。空軍已檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維等將領，依相關疏責進行懲處。

國防部上午舉行記者會，現場安排空軍司令部與國防部戰規司官員說明軍購誤失案。黃志偉表示，愛三重鑑測案，確屬作業維持費，因為是飛彈採購進來後根據技令所涉維保與定期更換件的需求，並不是新增案，而是原案必須要作的鑑測與定期更換零件，防空飛彈指揮部在程序上違反國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫裡的規定。

黃志偉說，美方已就此案進行國會公告程序，但即使美方已公告、後續作業美軍也同意提供相關服務，我方仍需將預算送到立法院審議，一定會在立法院審議後、獲得預算，才會通知我駐美軍事代表處，與美方簽署發價書，此案才會開始執行。

黃志偉表示，經調查，此案是由防空飛彈指揮部直接發文給駐美軍事代表團，「經過內部文書上所有作業程序」，就啟動了這個案子。而當初防空飛彈指揮部認為此案是採購愛三的後續案，因此誤認為不用呈核，沒有注意到應按國軍年度作業維持費規定。

他進一步說，不管是軍事投資或作業維持，只要涉及向美方採購與需美提供服務者，都會啟動發價書（LOA）需求的程序，美方也進行後續作業。但經過查核，此案未經空軍司令部、國防部核定，而由防空飛彈指揮部自行認定延續案，直接發函給駐美軍事代表團進行採購。司令部複式查核的機制並不完善。

黃志偉表示，不管是作業維持與軍事投資，當國內建案程序完成後，會通知駐美軍事代表團，向美軍提出發價書需求，美軍會審查是否到達某一門檻後，就啟動知會國會的程序。但即使完成通會國會程序，意義也僅是告知我方美軍有意願供售相關裝備，還未定案，我們會根據美方提供價格與項次，維列預算，送立法院審議通過後，再正式檢署發價書，開始執行購案。現在只是美軍收到我方需求，同意提供發價書，同意供售，供我方編列預算，送立法院審核。

他說，此案沒有人示意軍方需通過預算，沒有外力介入，完全是愛三後續定期零件更換與保養。外傳此案與「疾鋒專案」餘款有關，他說疾鋒案是軍事投資預算，與作業維持費無關，結餘款會按預算作業程序進行，與愛三後續維保案無關。

至於懲處部分，他說，現在已檢討原防空飛彈指揮部指揮官范大維等人，依相關疏責，根據在此案裡所負責任的輕重，進行相關懲處。懲處作業目前還在進行，待確認後會對外公布。

空軍司令部參謀長黃志偉上午表示，此案肇因於空軍防空飛彈指揮部違反國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫規定，未經空軍司令部與國防部核定，就直接發文給駐美軍事代表團，「經過內部文書上所有作業程序」，違規啟動此案。圖／記者洪哲政／攝影
空軍司令部參謀長黃志偉上午表示，此案肇因於空軍防空飛彈指揮部違反國防部年度作業維持費編列作業綱要計畫規定，未經空軍司令部與國防部核定，就直接發文給駐美軍事代表團，「經過內部文書上所有作業程序」，違規啟動此案。圖／記者洪哲政／攝影
空軍已檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維（如圖）等將領，依相關疏責進行懲處。圖／本報資料照
空軍已檢討原防空飛彈指揮部指揮官、現任空軍副司令范大維（如圖）等將領，依相關疏責進行懲處。圖／本報資料照

美軍 飛彈 空軍

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