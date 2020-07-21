愛三案未遵程序 空軍將懲處劉峯瑜中將等人

美國國務院日前批准軍售台灣「愛國者三型防空飛彈重鑑測案」，但包括國防部長嚴德發等事前應負軍購案核定之責的軍方高層，在美方公布前竟不知情。國防部昨天回應，空軍未遵守程序，國防部將訂定管制作為，避免類案再次發生。空軍司令部昨晚進一步表示，針對相關疏失，已檢討業管主管及防空暨飛彈指揮官劉峯瑜中將等人員懲處。

本報昨天獨家揭露這起重大程序疏漏，國防部副部長張哲平出席「台美國會議員聯誼會」成立大會受訪表示，此事經媒體報導之後，國防部做了深刻檢討，事實上程序有未臻周延的部分，會檢討力求精進，但絕非「烏龍軍購案」。

張哲平說，所有的聯繫、作業程序，都沒有問題，「只是有些程序必須經過上級單位核定，大概這個程序忽略了」。

美國國務院十日正式批准售台愛國者三型（PAC-3）防空飛彈重鑑測案，媒體報導為愛三延壽案，總金額為六點二億美元，約合新台幣一八二億元，並已正式知會國會。這是川普政府迄今對台灣第七次軍售。國防部、外交部當天都曾公開表示感謝。

但這項軍購案出現重大程序疏漏，即包括我國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方對外發布前均不知情，未曾核定此案。而此案原為空軍防空飛彈指揮部待國防部核定、立法院審議的明（民國一一○）年度預算案中的「作業維持費」，卻在不明掩護中，擅自闖出國防部，成為由美方搶先核定的「軍購案」。

國防部昨天發布新聞稿指出，國防部因應軍事投資及作業維持，均完成整體預算規畫及核定權責畫分，嚴格管制相關軍購案對美提出需求等作業，而「愛國者三型飛彈」採購案於民國九十三年完成建案，相關建案文件就已將技術服務及後勤維保等全壽期成本納入規畫。

國防部表示，「愛三飛彈重鑑測案」是該型防空武器依據當年後勤維保規畫，定期料件更換與服務的採購需求，因此不屬於延壽案，空軍透過年度與美方專案管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應；空軍未遵程序辦理，國防部將依現有機制嚴格要求建案籌購及後勤維保程序，並研訂相關管制作法，避免類似案件再次發生。

國防部並指出，此案已由美方展開知會國會程序，目前尚未完成採購作業，後續將由空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。