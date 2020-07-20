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愛三鑑測案未奉核定即成軍購 空軍將懲處劉峯瑜等將領

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。圖／本報資料照
愛國者三型防空飛彈。圖／本報資料照

空軍司令部今天表示，媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官劉峯瑜中將等人員懲處。

本報今天報導，美國安合局（DSCA）本月九日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣182億元的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，但此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案；國防部今天表示，空軍未遵程序辦理，將深切檢討並研訂相關管制作法，避免類案再生。

空軍司令部今晚進一步發出新聞稿表示，經空軍深刻檢討防空暨飛彈指揮部，未確實遵照「國軍年度作業維持費編列作業綱要計畫」規定辦理，逕自向美方提出屆壽更換件申購，違反作業程序，以至於肇生疏失。

空軍司令部強調，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官等人員懲處。

空軍司令部表示，將遵照國軍年度作業維持費規定，依實際需求逐年編列，經立法院審議通過，方簽署發價書。

空軍司令部今天表示，媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官劉峯瑜中將(左)等人員懲處。圖/軍聞社
空軍司令部今天表示，媒體報導「愛國者三型飛彈重鑑測案，未經國防部核定」，針對相關疏失，已檢討司令部業管主管及防空暨飛彈指揮官劉峯瑜中將(左)等人員懲處。圖/軍聞社

空軍 飛彈 國防部

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