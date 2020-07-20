「愛三延壽軍購案」未核定 國防部坦承：空軍未遵程序辦理

美國安合局（DSCA）本月9日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣高達182億元台幣的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，但此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案；國防部今天表示，空軍未遵程序辦理，將深切檢討並研訂相關管制作法，避免類案再生。

此案經緊急檢討，才得知是空軍防空飛彈指揮部將此案視為「作業維持費」，擅自透過國防部聯二向美送案，透過制度漏洞，竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。

對此，國防部上午表示，國防部因應軍事投資及作業維持，均完成整體預算規劃及核定權責劃分，嚴格管制相關軍購案對美提出需求等作業。「愛國者三型飛彈」採購案於93年完成建案，相關建案文件即已將技術服務及後勤維保等全壽期成本納入規劃。

國防部說，「愛國者三型飛彈重鑑測案」是該型防空武器，依據前述當年後勤維保規劃，定期料件更換與服務之的採購需求，非屬延壽案。空軍司令部透過年度與美方專案管理會議確定採購項目，並編列作業維持費納入年度預算支應。但空軍未遵程序辦理，國防部將深切檢討並研訂相關管制作法，避免類案再生。

國防部説，此案刻由美方進行知會國會程序，目前尚未完成採購作業，後續由空軍與美方確認需求，經立法院審議並同意預算編列後，再行簽署發價書。