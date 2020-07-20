高額作業維持費變軍購案？立委批離譜籲朝野合作凍結

國防部對美軍購內控程序出現漏洞，在未經政軍高層與立法院核准同意下，兵科竟將高達182億元的愛國者三型防空飛彈延壽案「作業維持費」預算，以對美軍購案（FMS）偷渡，經美方同意公布後，迫使我方必須接受。立法院外交及國防委員會昨日向空軍關切此案，獲知空軍計畫於明年（110）起以長達11個年度分年編列，採「作業維持費」項目分年沖銷。立委批評離譜，呼籲朝野合作凍結此案，不要硬吞。

面對國防部這筆高達6.2億美元、約合新台幣182億元的軍購案，經本報查問朝野立委獲悉，此案並不見於現存任何預算案中，不論是「軍事投資門」的軍購案，或後勤的「作業維持費」中，事前均未向立法院說明或經審議同意。

而檢視109年度國防部預算案，空軍確實在「後勤及通資業務預算」，編列有「辦理『辦理愛國者系統附屬裝備維護』、『愛國者二型飛彈重鑑測暨壽限件更換』及『愛國者三型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持』等各式飛彈維護所需軍事裝備設施養護費」預算，額度為18億4489萬5000元，屬於非軍投案的作業維持費。相關預算明年突然「爆增」至近兩百億元，而且變身為「軍購案」經美方搶先正式發布，恐迫使我國不管國防部或立法院，都必須「硬吞」下去，核准執行。

應本報詢問，立法院民進黨藉外交及國防委員會召委蔡適應昨（19）日透過國會辦公室向空軍查問，獲得回應是：此案預算初步規劃，將於110年度開始分年編列，擬分11個年度，以全軍「作業維持費」項目，每年按輕重緩急的「水庫」方式，逐年沖銷執行。而目前110年度國防預算案各軍種資源分配，正由國防部審酌中。

國民黨籍外交及國防委員會立委馬文君則表示，此案相當離譜，縱使台灣國防安全仰仗美方甚多，但軍購必須合理、公平、公開，我國近期繼F-16戰機鳳展案與採購潛艦魚雷在美方漲價被迫必須採購後，「難道愛三也要叫我們硬吞？」她說，未聞愛三延壽需要這麼高額算，且愛三的攔截效果已被證實不佳，馬文君呼籲，政府應拿出智慧處理此案，若此案明年送至立法院，朝野應合作，在民氣可用的情況下加以凍結，不要硬吞。

海軍2017年採購新型方陣快砲，採購案預算尚未經立法院審議通過，海軍就趕在2016年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，當時預算因而遭凍結，2017年間軍方曾坦承相關疏失，並檢討失職人員責任。此次疏漏情節更勝當年。