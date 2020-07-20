聽新聞
test
0:00 / 0:00

高額作業維持費變軍購案？立委批離譜籲朝野合作凍結

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
109年度國防部預算案，空軍確實在「後勤及通資業務預算」，編列有「辦理『辦理愛國者系統附屬裝備維護』、『愛國者二型飛彈（如圖）重鑑測暨壽限件更換』及『愛國者三型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持』等各式飛彈維護所需軍事裝備設施養護費」預算，額度為18億4489萬5000元，屬於非軍投案的作業維持費。圖／國防部提供
109年度國防部預算案，空軍確實在「後勤及通資業務預算」，編列有「辦理『辦理愛國者系統附屬裝備維護』、『愛國者二型飛彈（如圖）重鑑測暨壽限件更換』及『愛國者三型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持』等各式飛彈維護所需軍事裝備設施養護費」預算，額度為18億4489萬5000元，屬於非軍投案的作業維持費。圖／國防部提供

國防部對美軍購內控程序出現漏洞，在未經政軍高層與立法院核准同意下，兵科竟將高達182億元的愛國者三型防空飛彈延壽案「作業維持費」預算，以對美軍購案（FMS）偷渡，經美方同意公布後，迫使我方必須接受。立法院外交及國防委員會昨日向空軍關切此案，獲知空軍計畫於明年（110）起以長達11個年度分年編列，採「作業維持費」項目分年沖銷。立委批評離譜，呼籲朝野合作凍結此案，不要硬吞。

面對國防部這筆高達6.2億美元、約合新台幣182億元的軍購案，經本報查問朝野立委獲悉，此案並不見於現存任何預算案中，不論是「軍事投資門」的軍購案，或後勤的「作業維持費」中，事前均未向立法院說明或經審議同意。

而檢視109年度國防部預算案，空軍確實在「後勤及通資業務預算」，編列有「辦理『辦理愛國者系統附屬裝備維護』、『愛國者二型飛彈重鑑測暨壽限件更換』及『愛國者三型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持』等各式飛彈維護所需軍事裝備設施養護費」預算，額度為18億4489萬5000元，屬於非軍投案的作業維持費。相關預算明年突然「爆增」至近兩百億元，而且變身為「軍購案」經美方搶先正式發布，恐迫使我國不管國防部或立法院，都必須「硬吞」下去，核准執行。

應本報詢問，立法院民進黨藉外交及國防委員會召委蔡適應昨（19）日透過國會辦公室向空軍查問，獲得回應是：此案預算初步規劃，將於110年度開始分年編列，擬分11個年度，以全軍「作業維持費」項目，每年按輕重緩急的「水庫」方式，逐年沖銷執行。而目前110年度國防預算案各軍種資源分配，正由國防部審酌中。

國民黨籍外交及國防委員會立委馬文君則表示，此案相當離譜，縱使台灣國防安全仰仗美方甚多，但軍購必須合理、公平、公開，我國近期繼F-16戰機鳳展案與採購潛艦魚雷在美方漲價被迫必須採購後，「難道愛三也要叫我們硬吞？」她說，未聞愛三延壽需要這麼高額算，且愛三的攔截效果已被證實不佳，馬文君呼籲，政府應拿出智慧處理此案，若此案明年送至立法院，朝野應合作，在民氣可用的情況下加以凍結，不要硬吞。

海軍2017年採購新型方陣快砲，採購案預算尚未經立法院審議通過，海軍就趕在2016年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，當時預算因而遭凍結，2017年間軍方曾坦承相關疏失，並檢討失職人員責任。此次疏漏情節更勝當年。

立法院 飛彈 國防部

延伸閱讀

軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核訂竟擅闖成對美軍購

【綠全代會風雲3】海董受挫只奪1席中常委 湧言會短期難再大幅進展

游錫堃：朝野有公民複決綁大選共識 2022年底有機會修憲

台東不分藍綠齊聲反對 國防部：暫緩陸軍航特部進駐

相關新聞

軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核定竟擅闖成對美軍購

國軍對美軍購，出現「匪夷所思」的程序疏漏！美國安合局（DSCA）本月九日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣高達182...

高額作業維持費變軍購案？立委批離譜籲朝野合作凍結

國防部對美軍購內控程序出現漏洞，在未經政軍高層與立法院核准同意下，兵科竟將高達182億元的愛國者三型防空飛彈延壽案「作業...

台東不分藍綠齊聲反對 國防部：暫緩陸軍航特部進駐

因台東地方各界難得針對地方重大議題，首次不分藍綠與政黨派系，齊聲反對陸軍航空特戰指揮部進駐台東豐年機場，建置阿帕契攻擊直...

軍方墜機背後的造神術 已成民進黨遮醜的政治工具

造神，可以休矣。這一年來，多起軍方意外事故，造成多起傷亡，政府馬上創造故事，將死難者神格化，塑造英雄，藉以遮蓋傷亡事故背後存在的人為錯誤，同時爭取政治宣傳的價值，把原本可能對政府造成傷害的意外事件，藉著造神幫政府加分。

國防部：戰鬥平板軟硬體採購與資安管控符政府採購法

國防部今天表示，國防部採購國軍戰鬥平板電腦，全案軟硬體採購及資安管控作為，均符合政府採購法等相關規定，今年後續採購案的資...

「陸航豐年基地」台東反彈 陸軍司令部：暫緩執行興建

陸軍航空特戰指揮部計畫在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，做為直升機及人員輪訓場域，遭地方反彈。陸軍司令部上午表示，基...

應屆役男9月底前可申請延緩入營 預計明年2月後入營

內政部今天表示，內政部目前正開放應屆畢業役男申請延緩入營，從即日起至9月30日，均可在線上提出申請，預計在明年2月以後，...

觀察站／剛墜機就辦說明會 居民怎能不憂？

台東縣政府昨天辦理「阿帕契規劃進駐台東」說明會，地方各界希望軍方能夠向民眾說明清楚全案源由及釋疑，未料，軍方在簡報中仍循...

陸軍航特部進駐台東？ 地方反彈

陸軍航空特戰指揮部計畫在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，做為直升機及人員輪訓場域，遭地方反彈，台東縣政府縣府昨天舉辦...

漢光演習殉職二軍官 將追晉為中校少校

陸軍航特部所屬601旅一架OH-58D戰搜直升機16日執行戰備操演任務結束返場時墜毀，正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉...

侯友宜慰問飛官家屬：中華民國失去兩優秀飛官

陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機前天發生墜機意外，機上兩名飛官正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉因此...

新聞眼／OH-58D意外 讓台東民眾反對陸航進駐更堅決！

陸軍航特部航空601旅一架OH-58D戰搜直升機才剛發生意外，造成2名優秀飛官殉職，軍方今天出席台東縣政府辦理的「阿帕契...

熱門新聞

監委投票衝突綠委提告藍委 孫大千諷：會不會演太大？

阿扁又放砲：投中執委票被蔡政府抓回去 是求仁得仁

一周內增4確診個案 指揮中心下午2時說明

上夜夜秀只花10萬 柯文哲爆：與主持人爸爸有私交

韓國瑜允李眉蓁可站台相挺 韓營人士：球在李與黨手中

林鄭：香港最新確診超過100例 公務員恢復在家工作7日

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。