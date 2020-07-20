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軍購烏龍？ 愛三延壽未經國防部核定竟擅闖成對美軍購

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國安合局（DSCA）本月九日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣高達182億元台幣的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，經本報追查證實，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影
美國安合局（DSCA）本月九日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣高達182億元台幣的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，經本報追查證實，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影

國軍對美軍購，出現「匪夷所思」的程序疏漏！美國安合局（DSCA）本月九日發布對台出售總額為6.2億美元、合台幣高達182億元台幣的愛國者三型（PAC-3）飛彈延壽案，消息曝光後，即便國防部、外交部隨即發稿對外宣稱感謝。但經本報追查證實，此案包括國防部長、空軍司令與所涉高司聯參，在美方當天對外發布前均不知情，未曾核定此案；經緊急檢討，才得知是空軍防空飛彈指揮部將此案視為「作業維持費」，擅自透過國防部聯二向美送案，透過制度漏洞，竟啟動對美LOR（要價書）程序，在未經軍政高層控管下，成為脫韁的「烏龍軍購案」。

對此，國防部昨（19）日以正整合戰略規劃司等相關情資為由，暫未回應。空軍司令部則宣稱，愛國者飛彈軍購案於建案階段即以全壽期考量未來後勤維保定更及重鑑測需求，並已規劃後續維持等相關作業。而該部各項軍事投資建案及武器系統維持均按相關程序及機制推動與執行，確保戰力不墜，籲請國人支持。

此案所涉，這項高達182億元台幣的「軍購案」（FMS），依程序包括空軍司令熊厚基、國防部戰略規劃司、後勤次長室，乃至國防部長嚴德發等人，事前均應層層核定。但事發後，相關單位全不知有這項軍購案，引發高層關注。目前調查朝向制度疏漏，暫未發現有涉及貪瀆跡證。

國軍各項軍購案後續，若屬後續裝備維持或增補，可採「作業維持費」管道編列相關預算，經國防部核定預算案，經立法院審議後，直接採購。但若是獨立「軍購案」（FMS），按現行規定，則須經軍內建案程序，層層經由軍種司令、國防部戰規司、後勤次長室審議，乃至由參謀總長、國防部長核定，再報請國家安全會議、層峰知悉後，經由國防部情報次長室透過駐美軍事代表團對美遞送要價書（LOR），美方才會啟動軍購程序，核准後宣布購案，知會國會。

而據證實，美國安合局華府時間九日以軍購案（FMS，Foreign Military Sale）名義宣布售我愛國者三型（PAC-3）防空飛彈系統延壽案，金額高達6.2億美元，折合台幣約為182億元，此案事前未經我內部啟動軍購案審核機制，包括空軍司令熊厚基、國防部長嚴德發等人均未曾簽名核定，業務所涉包括國防部戰略規劃司、後勤次長室未曾知悉。高階將領是在當日媒體披露軍購案後，才獲悉有這筆「軍購案」，遑論政軍高層。

事發後國防部被要求檢討，發覺是空軍防空飛彈指揮部將此案視為毋須報請核定的「作業維持費」，透過負責對美送案的國防部情報次長室對美遞送，但聯二卻意外啟動LOR　FOR LOA（要價書）程序，在未經內部軍購程序審核機制下，全案成為台美雙方默契成熟的「軍購案」。美方發布後，國防部高層驚訝之餘，只好「硬吞」下去。

美方當日發布愛三飛彈延壽案後，國防部台北時間曾發出新聞稿，除感謝美方外，並宣稱此次軍售是川普政府迄今對台第7次軍售，充分展現對我國防安全的重視，並鞏固與美國安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平穩定。

而據國防部109年度預算案一般裝備項目中「愛二性能提升及採購案愛三」案記載，此案今年（109）編列71億1412萬餘元；但明（110）年結案年則預計編列高達200億1169萬餘元預算。

國防部 愛國者飛彈 空軍

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