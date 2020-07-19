台東不分藍綠齊聲反對 國防部：暫緩陸軍航特部進駐

因台東地方各界難得針對地方重大議題，首次不分藍綠與政黨派系，齊聲反對陸軍航空特戰指揮部進駐台東豐年機場，建置阿帕契攻擊直升機、眼鏡蛇攻擊直升等東部訓練基地，國防部決定順應民意暫緩執行相關建案。

台東縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪等均肯定軍方順應民意，饒慶鈴表示，縣府支持國防，但也有責任保護縣民權益不受侵害，很多民眾對陸航特進駐豐年機場有疑慮，縣府須替民眾發聲，希望軍方重新評估，另覓合適的地點建置訓練基地。

她強調，這次也是台東史上第一次針對地方重大議題，大家不分藍綠，不分政黨，台東三位立委劉櫂豪、陳瑩、廖國棟，跟議長吳秀華、台東市長張國洲都立場一致，反對陸航特部進駐豐年機場，陸航特基地應該有其他合適的地點。

劉櫂豪表示，由於民眾有疑慮，兩年前他就主動提案凍結相關預算，大家都支持國防，但設置地點對生活品質造成影響，民眾有疑慮很正常，國防部的回應，該給予肯定。他說：「要有民意支持，國防的力量才會更強大，軍方對受影響最大的康樂、豐年及豐田三里里民的心聲要更重視，多聽多溝通，對任何政策都是好的」。

台東臉書社群「台東大小事」、「就是愛台東」連日來有不少網友留言批評反對的人都是「舔共、中共同路人，打戰時別叫國軍保護」。

台東市康樂里里長張清標說，大家都支持國防，只是陸航特規畫的地點在人口稠密的住宅區，不合適，里民反對的是地點，不是反對國防。

台東市豐年里里長張瑞武說，哪些躲在網路上罵人、批評的人，都不住當地，叫他們搬到豐年機場周邊，看他們怎麼說。