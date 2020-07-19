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國防部：戰鬥平板軟硬體採購與資安管控符政府採購法

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部計畫採購平板電腦，每個連隊將有兩部，連長與值星官各一。圖／引自研揚公司網頁
國防部計畫採購平板電腦，每個連隊將有兩部，連長與值星官各一。圖／引自研揚公司網頁

國防部今天表示，國防部採購國軍戰鬥平板電腦，全案軟硬體採購及資安管控作為，均符合政府採購法等相關規定，今年後續採購案的資安管控作為亦在既有基礎下，實施研改及調整，有效確保系統及資料安全。

上報今日報導，國軍戰鬥平板電腦案後續軟體擴充案，國防部聯一人事次長室雖對外說明絕無圖利特定廠商，但並未說明原案只是硬體外商，在後續案就可以擔任軟體擴充服務的依據。據稱戰鬥平板電腦建置主系統時，內部包括國軍人事、各單位勤務作業與請休作業資料，因此軟體設計具有遠端抹除功能的設計，以確保電腦內部資料安全；但後續案軟體擴充卻未將此功能升級，甚至不需要具有此功能與相關資安防護功能作法，有違行政院力推各單位建構資訊安全管理系統，阻絕被駭或資料外洩的風險。

報導點名「聯一次長室」毫無資安觀念，指承辦此案的聯一次長室對外宣稱平板電腦沒有機密資料，但據稱內部各單位的人事資料，包含官兵資料與緊急聯絡人的電話等個人資料，且全台各基層部隊的械彈管理、操課訓練等資訊也可一目了然，而由於主系統建置在衡山指揮所，也並未與民間業者簽訂保密切結書，後來被發覺未將每月進入衡山指揮所參加管制會議的人員列為境管對象，讓門禁森嚴的衡指所形同虛設後，才緊急辦理簽保密切結，由此可知聯一次長室對資安管理與保防根本沒有概念。

但國防部今天發出新聞稿表示，國防部辦理此項採購案時，均於契約內明文要求得標商簽立保密切結書，且系統含硬體均未建置於「衡山指揮所」內，因此沒有媒體所述有民間業者進入「衡山指揮所」等情。

國防部表示，對於平板電腦資安管控作法，均依部頒規定電腦透過資料加密、實體隔離、遠端監控等作為執行，全案自108年10月迄今，均無肇生平板電腦遺失及相關資安與洩密事件。今年後續採購案的資安管控作為亦在既有基礎下，實施研改及調整，有效確保系統及資料安全。

國防部表示，針對全案軟硬體採購及資安管控作為，均符合政府採購法等相關規定，國防部已多次澄復說明。

國防部 資安

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