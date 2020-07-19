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「陸航豐年基地」台東反彈 陸軍司令部：暫緩執行興建

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍航空特戰指揮部計畫在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，做為直升機及人員輪訓場域，遭地方反彈。陸軍司令部上午表示，基於尊重民意並兼顧國防安全，陸軍司令部將持續溝通，在未獲得共識前，此案將暫緩執行。圖／本報資料照
陸軍航空特戰指揮部計畫在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，做為直升機及人員輪訓場域，遭地方反彈。陸軍司令部上午表示，基於尊重民意並兼顧國防安全，陸軍司令部將持續溝通，在未獲得共識前，此案將暫緩執行。圖／本報資料照

陸軍航空特戰指揮部計畫在台東豐年機場內興建「陸航豐年基地」，做為直升機及人員輪訓場域，遭地方反彈。陸軍司令部上午表示，基於尊重民意並兼顧國防安全，陸軍司令部將持續溝通，在未獲得共識前，此案將暫緩執行。

台東縣政府縣府日前舉辦「阿帕契規劃進駐台東說明會」，邀集地方各界代表及軍方進行討論，結果地方不分藍綠一致反對，希望軍方另覓他處。

陸軍司令部上午表示，「台東豐年基地新建工程」，是於民國98年因應陸航新興兵力，包括AH-64E、UH-60M直升機組建及國防戰略需求，同時考量西部訓練空域飽和，及滿足東部災害防救即時需求，規劃於豐年機場建立訓練基地，全案於104年奉國防部核定納入五年兵力整建計畫，並規劃於108至112年執行。

陸軍司令部說，為利此案順利執行，陸軍司令部自108年5月起至109年7月，即指派高階幹部多次拜會台東地方首長、民意代表及豐年機場周邊村里長與地方仕紳，懇切說明基地興建的重要性；109年7月18日司令部再應台東縣政府邀請，針對民眾訴求，至地方實施說明，並聽取意見。

陸軍司令部表示，各界對此案仍有不同看法，基於尊重民意並兼顧國防安全，陸軍將持續溝通，在未獲得共識前本案將暫緩執行，籲請國人支持國防事務，共同維護國家安全。

陸軍 台東 機場

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