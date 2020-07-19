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應屆役男9月底前可申請延緩入營 預計明年2月後入營

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
內政部目前正開放應屆畢業役男申請延緩入營。圖/內政部提供
內政部目前正開放應屆畢業役男申請延緩入營。圖/內政部提供

內政部今天表示，內政部目前正開放應屆畢業役男申請延緩入營，從即日起至9月30日，均可在線上提出申請，預計在明年2月以後，才會陸續徵集入營，截至7月16日已有6802位役男提出申請。

內政部發布新聞稿表示，每年約有十萬名役男於6月份離校準備服役，但國軍新訓中心訓量有限，須分梯次按年次順序安排入營。為了舒緩常備兵役男等待服役時間，從去年起，已建置「役男入營時程申請系統」，開放役男可依入營緩急需求，線上申請優先入營或延緩入營。

內政部表示，申請優先入營或延緩入營的役男，政府會依照役男的出生年次，若年次相同再依抽籤日期先後與軍種兵科籤號的先後順序，依序安排入營。

根據內政部役政署統計，去年度共有3萬6737位役男提出申請，其中2萬2680人申請優先入營，都在去年10月以前入營服役；另有1萬4057人申請延緩入營，海軍及空軍已於今年1月起陸續徵集，陸軍則於今年3月以後開始徵集。

內政部表示，今年度役男申請優先入營已於6月15日截止，共有2萬6929人申請，預計8月起將依軍種陸續徵集入營。未申請提前或延後入營的役男，則預計12月起依軍種陸續徵集入營。

內政部強調，自去年起提供役男可申請優先或延緩入營，協助役男預判入營時程，讓役男依生涯發展規劃，選擇儘早或延後入營，若未提出申請，亦可按一般徵集順序入營，有效減少等待服役時間。

役男 內政部 空軍

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