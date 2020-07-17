影／蔡英文慰問殉職飛官家屬 要求國防部檢討精進

總統蔡英文今天到新竹空軍醫院弔唁因公殉職的陸軍航特部六○一旅編號616的OH-58D戰搜直升機正副駕駛及慰問家屬，蔡英文說兩位優秀的飛官不想造成民宅損失及更多傷亡，錯失搶救自己的機會，是我們的英雄，已要求國防部做最詳盡的調查，檢討精進。

蔡英文今天由新竹市長林智堅等人陪同弔唁殉職的正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉，蔡英文說，昨天的漢光演習中，在新竹有兩位優秀的國軍弟兄不幸殉職，相信這是軍非常大的損失，讓我們感到非常的悲痛與不捨。

蔡英文說，兩位國軍弟兄在發生事故的時候，他們選擇立即迫降，因為他們不想造成民宅的損失跟更多的傷亡，所以選擇了轉向，錯失了搶救自己生命的機會，他們是我們的英雄，她告訴兩位飛官的家人、國軍、還有全體國民，這兩位優秀的國軍弟兄是我們的英雄。

蔡英文說，剛才她也問兩位飛官的家屬，家屬都非常的傷痛，她有告訴家屬，會盡最大的努力，來照顧家屬，提供最大的協助，同時也要求國防部要做最詳盡的調查，檢討精進。