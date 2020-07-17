歷劫歸來 中邦艦擔任靶船未沉 拖回高雄港

海軍在漢光36號演習中，使用兩艘已除役的艦隻擔任靶船，分別是濟陽級巡防艦「濟陽」號(FF932)與戰車登陸艦「中邦」號(LST230)。依據國防部發布的影片與照片，濟陽艦被劍龍級潛艦發射SUT魚雷命中，應該已經沉沒；擔任雄風、魚叉等攻船飛彈目標的中邦艦，則在今天上午由救難艦「大屯」(ARS556)拖帶，回到高雄旗津的海軍碼頭，船身側面接近水線位置，至少可以看到兩個彈孔。

依據國防部先前發布資訊，15日上午在屏東九鵬外海的精準彈藥射擊中，「沱江」號(PGG618)巡邏艦曾發射雄風三型飛彈，「寧陽」號(FFG938)巡防艦曾發射魚叉飛彈。

由於演習時射擊的飛彈，通常以遙測儀器代替高爆彈頭，加上靶船內部沒有油料、彈藥等易燃物，因此除非飛彈殘餘燃料引起大火，或是船身被擊破導致進水，否則靶船未必會沉沒。如果受損不重，軍方就會重新將其拖帶回港，修補之後下次再用。但遭重型魚雷命中的靶船，龍骨往往會被水下爆震折斷，通常很快就會沉沒，就難有回收再用的機會。