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新聞眼／國軍演訓需要的 應是更多「無劇本」

聯合報 / 本報記者程嘉文
阿帕契攻擊直升機發射2.75吋海神火箭。記者黃義書／攝影
阿帕契攻擊直升機發射2.75吋海神火箭。記者黃義書／攝影

蔡英文總統昨天視導漢光演習，致詞再挺國軍。她前天還特別在臉書引述國防部強調的「仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪裡，部隊就在哪裡訓練」。這確是至理名言，但國軍是否已做到，值得商榷。

總統在臉書宣傳新編成的聯兵營，國防部當然不斷強調，新編制可發揮的加成戰力。媒體也很「湊趣」地尋找隱身在廟宇、橋梁等處的軍方指揮所。誠然，陸軍以往的戰場資訊化程度偏低，如今將資訊化層級由旅擴展到營，的確值得肯定。軍方官員甚至承認，在以往模式下，地面部隊如要申請海空軍支援，時間長達廿二分鐘。對現代戰爭來說，這真是慢到難以忍受的數字。

陸軍出動戰甲車掃蕩殲滅登陸敵軍。記者尤聰光／翻攝
陸軍出動戰甲車掃蕩殲滅登陸敵軍。記者尤聰光／翻攝

不過，昨天總統觀看的「火力大秀」，是否代表聯兵營引進之後的新氣象？答案當然不是。這場反登陸操演，從上個月開始就一練再練，各級長官一再校閱。其籌畫層級至少是作戰區（軍團），甚至更高，與聯兵營哪有任何相干？

過程中每個動作宛如鐘表般精準，顯示經過無數次練習，這無疑是一場精彩的「典禮」，是一場搭配實彈聲光的「閱兵」，但是順利殲滅假想敵，是否代表操演指揮官用兵如神？是否算「仗要怎麼打，部隊就怎麼練」？恐怕仍無法畫上等號。

F-16Ｖ戰機施放熱焰彈進行戰術脫離。記者黃義書／攝影
F-16Ｖ戰機施放熱焰彈進行戰術脫離。記者黃義書／攝影

當然，能把每個台步都精準走到位，已象徵國軍訓練的努力，其中官兵所付出的辛勤汗水，絕對值得國人感恩。然而，古今中外軍事衝突的最大特色，就是「不確定」。國軍的各項演訓需要的，應該是更多的「無劇本」即興表現。

國軍 漢光演習 國防部 軍訓 空軍 戰爭 蔡英文 陸軍

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