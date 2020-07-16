國軍地面部隊操演戰力保存 快速道下隱蔽成軍備大道

聯合報 / 記者洪哲政／台中即時報導
國軍M60A3主力戰車偽裝隱掩蔽，軍方認為此舉有效結合地貌保存戰力。圖／軍聞社
國軍M60A3主力戰車偽裝隱掩蔽，軍方認為此舉有效結合地貌保存戰力。圖／軍聞社

國防部下達指示，要求在台中甲南海灘周邊地區參加三軍聯合反登陸實彈操演與反特攻、反空降操演的地面部隊，必須利用民間建物進行隱蔽。陸軍裝甲586旅參演部隊，今日（16日）於台中港一帶，利用現有的地形、地貌，將雲豹甲車、拖式飛彈車、M60A3戰車等主戰裝備，實施人員及裝備偽裝，進行戰力防護演練。

主導操演的十軍團指揮官王興禮曾表示，地面防衛作戰平時若不訓練，就沒辦法作好戰力防護，等要發揮戰力時武器毀了，就無法作戰。因此國防部長嚴德發再三指導，參演部隊一定要運用民間大型建物、橋墩，作好疏散隱蔽。

軍聞社報導指出，此次演練以疏散、偽裝、機動轉移、隱掩蔽及偽裝欺敵等作為，使戰力防護貫穿全程。由於演訓場地幅員廣大，從甲南海灘一路延伸至鄰近公路及橋樑等處，沿途不時可見到國軍官兵及主戰裝備，藉由現地建築物、地貌、植披狀況，實施偽裝及隱蔽掩蔽於道路邊、橋下等地。

報導指出，民眾見狀紛紛表示：「近距離看到戰車，像是來到了戰場，很有臨場感」、「國軍官兵操演，真的辛苦了，國軍加油！」

媒體採訪車行今也經過戰甲車隱蔽的61號道橋下，大批各式戰甲車搭上偽裝網停放橋面下，現場仿若成為軍備展示大道，吸引不少民眾關注。

國軍 南海 國防部

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