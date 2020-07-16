【即時短評】蔡政府聚焦軍事操演回應區域情勢的得與失

今年國軍漢光36號演習面臨新冠肺炎疫情，兵棋推演與實兵演練次序必須調換，「先實兵、再兵推」，操演原本就面臨某種程度壓力，面對海軍陸戰隊與陸軍航特部在操演過程中真實發生「戰損」、操演官兵殞命的不幸事件，一方面我們要悼念負責盡職的官兵，再度認知軍人職業的風險外，面對詭譎且未來勢必更加緊張的區域情勢，當局若要以聚焦軍力操演作為國際政治宣傳，恐須重新評估其間得失。

國軍部隊必須訓練，不能間斷，訓練則是要找出戰法、裝備與人員缺失，加以改進。漢光操演是國軍年度最高層級的總體戰力驗收，面對官兵在操演中傷亡，對軍方與政府而言，固然避之唯恐不及，因而要求操演須「零傷亡、零意外」，但換個角度思考，漢光演習若要仿真模擬實戰，則部隊長與所有官兵，必然要具有沉著冷靜的意志與高度抗壓能耐，時時要做風險管控、緊急處置與危機管理，因為戰時必然有大量頻繁的傷亡戰損，絕不是如平日傷患演練一般輕鬆順利。

但台海「近年」雖然面臨因美「中」對峙、執政當局「無法」再與對岸重啟交流等因素，與中共嫌隙日增，對岸「文攻武嚇」不斷，國軍基於保國衛民職責，自然須在前線執干戈以衛社稷。近期共機疑因與美機周旋，不斷侵入我西南角防空識別區，武嚇動作有愈趨頻密現象，而執政當局明顯積極選邊，部分政治人物甚至偶爾披露台海周邊機艦軍事情報，營造此間緊張氣氛，希望凸顯中共「邪惡本質」，合理化現行外交策略。

對派有民進黨「監軍」並與國安會密切互動的國防部而言，自然更能領略其中「眉角」，希望全力在軍事操演中發揚火力，嚴格訓練之餘也兼符合政治需求，自屬理所當然。國軍向對鞏固領導中心不遺餘力，是忠誠的傳統，對於政治上的需求，盡心盡力配合，如今面對操演中官兵傷亡，恐承受更大壓力，無法平常心思考；加上台灣社會承平日久，對於部隊傷亡的關注遠高於其他能從事遠征國家，內部議論程度高，往往因此打擊部隊士氣。

漢光操演肇發海軍陸戰隊發生突擊艇翻覆意外後，因訊息一度封閉，造成輿論關切數日；今天在關鍵操演後發生墜機事件，國防部長嚴德發立即率參謀總長黃曙光抵達事發地，授權事發單位說明事發過程，迅速讓意外事件對外說法有邏輯主軸與「焦點」，作法開明；而當首長親赴火線，其實也就是親自進行危機控管，因為事發前數小時，層峰才在異地校閱類同科目，這起直升機墜毀意外，公關危機若不加以控管，政府藉漢光演習對區域情勢向國際間傳達訊息的用心，恐全付諸流水，甚至反而召來國際對國軍訓練、裝備保修水準質疑的反效果。

陸航公開說明肇因，本報也取得601旅的第一手飛安初報：編號RP-616，OH-58D。課目返部歸建，1525起飛離地，轉二邊時突然回頭並無線電呼叫旋翼失效，1526時墜毀。情節符合軍方對外說法，是否因裝備失效因素墜機，有待軍方進一步調查。

社會近期真實目擊官兵流汗流血從事建軍訓練，我們呼籲應予肯定；但政府面對台灣特殊軍務思維環境，若要藉此向國際圖顯敢戰樂戰，甚至不惜一戰思惟，藉以回應區域情勢，在此時與美國川普政府站在同一隊？高調策略的得與失，恐怕要再反覆推敲一下。