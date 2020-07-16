漢光實兵驗證 後備砲、反特攻、陸戰隊達成操演任務

國軍漢光36號演習今天除蔡總統在台中校閲甲南海灘聯合反登陸實彈操演外，海軍陸戰隊同時在屏東加祿堂實施兩棲登陸操演，訓練成果獲得驗證。

國軍今天除在中部實施火力操演外，同時也在清泉崗實施反空機降操演、在台中港實施反特攻操演。原訂陸軍特戰部隊傘降科目，因風速過大取消。

而今天在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演中 ，今年擴編動員「同心31號演習」的砲兵營，首次操作105公厘榴彈砲實彈射擊，完成射擊任務。

射擊任務由陸軍第10軍團104旅、257旅砲兵營幹部擔任砲長以及發射手，234旅砲兵營幹部擔任安全軍官，砲兵部隊測考中心教官組擔任輔訓教官。

此次操演以甲南週邊海域為目標區，後備計有M101A1式105公厘榴彈砲12門參與演練。

海軍陸戰隊今日則是於屏東加祿堂海灘進行「聯合登陸作戰操演」，由陸戰隊及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊擔任攻擊軍，以AAV7兩棲突擊登陸車編成突擊舟波，在海、空​​軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，迅速控領海灘附近要點， 建立灘頭陣地。

此次操演除強化陸戰隊與海、空軍聯合作戰能力，提升軍種間指揮、管制的效能，更是對於日前完成兩棲基地訓練的陸戰隊官兵，在訓練成果上的驗證。