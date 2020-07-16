目擊戰場看不見的聯兵營 神秘戰場管理系統驗證中

國軍漢光36號演習上午在台中甲南海灘實施「三軍聯合反登陸作實彈操演」，蔡政府與軍方積極向國人呈現「聯合兵種營」精簡海空援程序的整合成果，外界卻無緣得見聯兵營部實際運作狀況，原因是現場關鍵裝備仍然列密。

主辦操演的陸軍十軍團公布，操演中有資通電的「順達偵搜車」、「磐石偵擾車」參演，但列涉密裝備。兩輛車上午疑位於蔡總統所在指揮台左後方執行任務。

操演現場部署資通電軍偵搜測向機動車，配備全向性的天線：搭配屬於軍頻UHF/VHF干擾功能的干擾機動車。「順達偵搜車」與「磐石偵擾車」疑指這兩款車。

這兩款車能偵測到共軍北斗衛星或合成孔徑的頻率，結合各式干擾車加以反制，操演任務則是掩護聯兵營部免遭電子反制，同時也偵搜戰場有無可疑電波來源加以反制。

此外，聯兵營申請空援的營指部藏身甲南海灘廟宇中，事實上營部正在驗證國軍地面部隊C4ISR系統先導系統「迅合專案」，全案是共軍情報系統積極蒐集的情報，因此無法曝光。

陸軍在105年就以國軍地面部隊C4ISR系統先導生產建案作業，編列23億8512萬9千元，納入105-110年度預算，分年執由中山科學研究院執行研發國軍地面部隊C4ISR系統先導生產建案作業，硬體部分以迅合原型車為主，指揮所內指管系統通資平台，包括指揮所資料庫伺服器、席位電腦、車內戰術機動終端《工規筆記型電腦》等。預計明年年須完成原型系統。