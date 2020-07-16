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聯兵營申請海空火力增援需多久？答案是22分鐘一半不到

聯合報 / 記者洪哲政/台中即時報導
陸軍586旅旅長孔乃德。圖/記者洪哲政/攝影
陸軍586旅旅長孔乃德。圖/記者洪哲政/攝影

國軍「漢光36號」演習今（16日）上午在台中甲南海灘實施「三軍聯合反登陸作實彈操演」，陸軍將領透露，火力操演中各式海陸空火力增援，皆由聯兵營自行申請，較過去需透過層層申請，最快也需要22分鐘，但現在僅需一半時間，可大幅縮短火力增援，提供即時的火力壓制。

操演以編成近一年的陸軍586旅「聯合兵種營」第一營，模擬對抗中共自2016年編成的「合成旅」對台實施的多維立體登陸戰法。

陸軍586旅「聯合兵種營」第一營長雍正龍受訪表示，過去營級單位申請空援必須層層節制，必須申請到國防部，現在編制有海、空聯絡官，可直接向海空機艦申請支援，至於能省多少時間？他説還在驗證。

陸軍將領表示，火力操演中各式海陸空火力增援，皆是由聯兵營自行申請，負責這項業務的海、空聯絡官，均由陸軍送訓海、空軍完成認證，較過去需透過層層申請，最快也需要22分鐘，但現在僅需一半時間，可大幅縮短火力增援，提供對敵軍即時的火力壓制。

陸軍586旅旅長孔乃德表示，國軍包括聯兵營在內的防衛作戰、部隊編組、軍事事務革新，都是參照敵情、未來戰爭趨勢。聯兵兵營是實施革新重要一步。以往連兵營是純戰車營、機步營，受限戰場節奏，火力必須向上申請，也必須等海空軍聯絡官報到，火力支援協調必須由連長、副連長兼任幕僚。現在編成聯兵營後，從營部編組就有專業參謀實施三軍聯合作戰計畫作業，從計畫作業到實際執行指揮管制都可以作到。

陸軍586旅「聯合兵種營」第一營長雍正龍。圖/記者洪哲政/攝影
陸軍586旅「聯合兵種營」第一營長雍正龍。圖/記者洪哲政/攝影

陸軍 空軍 國軍

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