聯兵營申請海空火力增援需多久？答案是22分鐘一半不到

國軍「漢光36號」演習今（16日）上午在台中甲南海灘實施「三軍聯合反登陸作實彈操演」，陸軍將領透露，火力操演中各式海陸空火力增援，皆由聯兵營自行申請，較過去需透過層層申請，最快也需要22分鐘，但現在僅需一半時間，可大幅縮短火力增援，提供即時的火力壓制。

操演以編成近一年的陸軍586旅「聯合兵種營」第一營，模擬對抗中共自2016年編成的「合成旅」對台實施的多維立體登陸戰法。

陸軍586旅「聯合兵種營」第一營長雍正龍受訪表示，過去營級單位申請空援必須層層節制，必須申請到國防部，現在編制有海、空聯絡官，可直接向海空機艦申請支援，至於能省多少時間？他説還在驗證。

陸軍將領表示，火力操演中各式海陸空火力增援，皆是由聯兵營自行申請，負責這項業務的海、空聯絡官，均由陸軍送訓海、空軍完成認證，較過去需透過層層申請，最快也需要22分鐘，但現在僅需一半時間，可大幅縮短火力增援，提供對敵軍即時的火力壓制。