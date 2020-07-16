漢光操演／枋山搶灘海陸空並進 民眾：納稅錢值了！

國軍漢光演習36號今天上午8時許於屏東縣枋山鄉加祿堂展開「聯合登陸作戰操演」，陸戰隊從外海由中和級中平號戰車登陸艦，運載數量AAV7兩棲突擊登陸車執行搶灘任務。觀賞民眾表示，看完軍演覺得繳納稅錢值得了！

搶灘前置作業，先由F16戰機於預定登陸點投擲焰火彈，隨後由AAV7兩棲突擊登陸車於海上編成登陸陣形朝目標海灘前進。登岸前，兩棲突擊登陸車在海上發射干擾彈，並施放煙幕，作為登岸前掩護。

兩棲突擊登陸車登岸後，先由車上砲台實施掩護射擊，隨後由車內步兵下車展開搶灘。「聯合登陸作戰操演」分為登陸與反登陸操演，待登陸車登岸後，隨即展開搶灘攻勢，並分為攻擊軍與防衛軍攻防姿態，守方也派出戰車與輪形裝甲車進行反制。

軍演於10時許結束，由於軍演正逢暑期，再加上軍演地點靠近省道，吸引了不少民眾圍觀，其中，有來自宜蘭的遊客，行經此處，看到許多軍車，就特地前往觀看。

蔡姓民眾表示，聽到海上砲聲隆隆，尋著聲音來到海灘，才得知是軍演。蔡還說，第一次看軍演感到很特別，雖然認不出登陸車、戰機或軍艦的型號，但是震耳欲聾的砲槍聲，真的非常震撼。