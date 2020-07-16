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蔡英文：漢光演習要讓國際間看到我們守護國土的決心

聯合報 / 記者洪哲政/台中即時報導
蔡英文總統上午在台中甲南海灘校閲「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」。圖/蔡英文臉書網頁
蔡英文總統上午在台中甲南海灘校閲「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」。圖/蔡英文臉書網頁

蔡英文總統上午在台中甲南海灘校閲「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，面對三軍熾盛火力均命中目標，她致詞時表示，漢光演習就是要讓國際間看到我們守護國土的決心與努力。而國軍「聯合兵種營」在操演中展示的作戰效能，也獲得蔡總統肯定。

「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」完成後，國軍漢光36號演習實兵操演接近尾聲，明天將由國防部長嚴德發宣布演習告一段落。

蔡總統上午校閲完火力操演後致詞表示，藉由今天這個機會，她要再次代表國人，對參演官兵的付出和奉獻，表達感謝。

蔡總統表示，因為有國軍官兵平常不畏風雨，堅守崗位，落實戰訓本務，國人對民主自由價值的期待才能如常落實，謝謝各位的努力貢獻。

蔡總統表示，國家安全，從來就不是靠卑躬屈膝，而是要仰賴最堅實的國防，而我們所有國軍官兵，就是國防的核心。

她進一步說，所以從她上任以來，積極推動各項國防政策，以及軍事改革。她也時常到各營區探視我們弟兄姊妹，除了為官兵加油，也承諾要跟官兵一起打拚。

蔡總統說，每一年的漢光演習，她都出席，不僅用行動表達我對國防的承諾，更要帶領國人一起來支持和重視國防。

蔡總統表示，漢光演習是國軍每年年度的大事，驗收國軍戰力的發展。更是要讓國際看見，我們守護國土的決心與努力。

蔡總統透露，昨天一早，她前往九鵬營區，看「三軍聯合火力打擊實彈操演」。今天在甲南海灘，除了有「三軍聯合反登陸作戰」的實彈操演，更是在驗證「聯兵營」的作戰效能。

蔡總統說，她很高興，在這兩天的操演觀察中，不僅看見了國軍弟兄姊妹所展現的高昂鬥志，更看見我們跨軍種和兵種的絕佳合作默契。

蔡總統說，從空軍戰鬥機在空中發射的魚叉反艦飛彈、海軍軍艦的阻敵射擊，或是陸軍直升機的支援攻擊等，大家都能順利合作，達成聯合反登陸作戰的任務，這樣的驗證過程值得肯定。

蔡總統表示，這就是我們中華民國國軍，一支平時訓練精實，戰時能作戰的鋼鐵勁旅。

蔡總統指出，接下來有許多國防改革要推動，需要大家和她一起努力，我們一起加油，為國軍的未來共同努力。

漢光演習 國軍 南海

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