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天雷操演屏東滿豐陣地登場 各式重砲輪流炸射展現肌肉

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，各式火砲在岸邊一字排開，射擊近千發砲彈。記者潘欣中／攝影
陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，各式火砲在岸邊一字排開，射擊近千發砲彈。記者潘欣中／攝影

漢光36號演習第4天，陸軍8軍團第43砲兵指揮部今天上午在屏東縣滿豐訓場實施「天雷操演」重砲射擊，模擬敵方船團在外海集結來犯，各式火砲在岸邊一字排開，搭配空中F16戰機和OH-58D戰搜直升機、AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，以綿密精準火力摧毀外海目標，射擊近千發各式砲彈，展現聯合作戰反登陸效能，場面震撼。

陸軍8軍團在恆春半島車城至枋山海域的年度重砲射擊，一向稱為「天雷操演」，今年雖然不是漢光演習主場地，仍依往年慣例操演M110A2八吋自走砲、155公厘榴彈砲、120迫砲、8吋牽引榴砲、155公厘自走砲及CM22裝步車、CM33雲豹甲車等9類共64門重砲。

今天模擬敵艦船團在近海集結來犯，岸上砲兵進行反舟波操演，依序演練單發、6門、36門齊放射擊，現場砲聲隆隆、煙硝漫天，海上目標區揚起重重水柱，加上四起的煙硝味，場面震撼壯觀，共射擊斤千發砲彈。

不同於去年漢光演習主場地的三軍聯合反登陸作戰，今年陸軍8軍團「天雷操演」回復重砲保養射擊主軸，配台中甲南海灘「灘岸殲敵」時序，第一階段的F16及戰鬥直升機以實兵不實彈進行，執行的砲種與過去重砲保養射擊相同；往年都開放外賓和媒體到場參觀，今年未對外開放，仍吸引不少軍事迷及當地民眾在場邊爭睹、拍攝操演過程，享受重砲射擊的震撼威力和戰地臨場感。

漢光演習 直升機 陸軍

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