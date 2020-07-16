天雷操演屏東滿豐陣地登場 各式重砲輪流炸射展現肌肉

美軍引進MG338通用機槍的理由很簡單，就是在超過十年的反恐戰爭中發現，特戰小組缺乏壓制600公尺上下固定或移動點目標的能力。雖然美陸軍步兵班內輕重武器編制齊全，但若是為了可疑點目標，動輒使用標槍反戰車飛彈或是呼叫砲兵火力支援的話，不論是成本或反應時間，都難以有效滿足特戰小組在最前線的需求。

2020-07-16 10:12