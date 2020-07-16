聯合反登陸作戰實彈操演 蔡總統校閲三軍熾盛火力

國軍漢光36號演習實兵演練今日進入「灘岸殲敵」階段，陸軍十軍團今在台中甲南海灘完成「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，順利完成新編「聯合兵種營」指管監偵、兵火力運用等獨立作戰能力的驗證，也測試新編武器裝備效能。

蔡英文總統10時抵達現場指揮台校閲「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，海陸空軍陸續順利完成海面目標炸射，特戰部隊以中科院自製雷射標定儀導引地獄火飛彈，順利擊中海面靶區。

今年的操演焦點主要為「聯合兵種營」的戰力驗證，除展現新編聯合兵種營指管監偵、兵火力運用（聯戰混合編制）及獨立作戰能力外，也驗證包括雲豹CM34輪型戰鬥車30機砲、AH-64E攻擊直升機及構改F-16V戰機等新編武器的戰鬥效能。十軍團公布的參演裝備中，還出現「順達偵搜車」、「磐石偵擾車」等資通電軍的裝備，外界尚不明其功能。

主辦操演的十軍團參謀長劉沛智昨日表示，操演的想定是模擬共軍「多維立體」登陸戰法，以三棲多點進犯，試圖奪取中部重要港、灘、場，以策應主力作戰。由參演國軍部隊反擊。十軍團指揮官王興禮也說，聯兵營就是為對應共軍的合成營。

十軍團表示，上午操演全程依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛作戰構想，採「實兵、局部實彈」及「異地同時」方式，於台中港、清泉崗基地及甲南海灘實施，驗收部隊平時訓練成效與整體防衛作戰能力。

今日操演內容區分台中港聯合反特攻、清泉崗機場聯合反空降及甲南海灘三軍聯合反登陸實彈操演等三大部分。「反特攻作戰」操演區分敵海上滲透特攻突擊、地空先制攻擊及封港阻絕等課目，透過重要目標防護演練，肅清進犯敵軍；「反空（機）降作戰」則區分聯合防空作戰、基地防衛作戰及機場圍殲暨再戰整補等課目，透過實戰場景強化聯戰作為，同時提升指管效能，達成演習目標；「聯合反登陸作戰」實彈操演之驗證重點則在於聯合兵種營指管監偵、兵力運用與火力打擊等項，期藉此提升三軍聯合打擊效能。

操演也結合「同心31號」演習，擴編動員步兵104旅步兵營及砲兵營參演，並整合民防團隊及動員公（民）營機構、物力徵用之全民總力，與常備部隊共同遂行實彈演練，以驗證作戰區全民防衛動員能量。這也是延續前3次「漢光演習」實施通信中繼、機場跑道搶修及海岸工事整備等民、物力動員演練等課目後，再次深入檢視全民防衛動員成效之具體作法。