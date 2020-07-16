快訊

遭質疑「靠爸」奪標案 蘇巧純：蘇貞昌任內不再投政府標案

威力彩狂飆18.3億！4星座偏財運爆發 購入最佳時間點曝光

漢光演習模擬敵軍登陸台東知本 國軍重裝出擊反制殲滅

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
國軍漢光36號實兵實彈演習進入第4天，軍方今天上午在台東知本捷地爾海灘演練「反登陸作戰」能量，由陸軍出動戰甲車進行掃蕩殲滅登陸敵軍。記者尤聰光／翻攝
國軍漢光36號實兵實彈演習進入第4天，軍方今天上午在台東知本捷地爾海灘演練「反登陸作戰」能量，由陸軍出動戰甲車進行掃蕩殲滅登陸敵軍。記者尤聰光／翻攝

國軍漢光36號實兵實彈演習進入第4天，軍方今天上午在台東知本捷地爾海灘演練「反登陸作戰」能量，由陸軍出動戰甲車進行掃蕩殲滅登陸敵軍。

繼昨日空軍台東志航基地進行「反空降作戰」演練後，今天知本捷地爾海邊則由陸軍接續實施「反登陸作戰」演練，並同步與全台各地演習區域展開。

此次演練陸軍可說重裝出擊，出動M113自走砲、M60A3戰車及人員運輸裝甲車等，先由各式火砲進行岸轟，隨即由戰車掃蕩登陸殘兵，最後一舉殲滅。

由於東部地區已成為敵軍侵犯的目標之一，國軍漢光演習近年來把東部列為演習重點之一，台東知本捷地爾因岸際幅員遼闊，是實施反登陸演習最佳場域。

據了解，1994年9月17日漢光11號演習，就是在知本捷地爾舉行，且為陸海空三軍聯合反登陸作戰演習，規模是台東歷年最大的演習之一，但這此演習也造成誤擊靶機憾事。

漢光演習 台東 陸軍

延伸閱讀

蔡英文總統臉書直播漢光演習

漢光演習聯合反空降作戰演練 確保政經中樞安全

漢光演習第四天 憲兵、關指部清晨松山機場反空降

蔡總統視導漢光演習：仗要怎麼打 部隊就怎麼練

相關新聞

漢光實兵陸海空三軍操演 國防部：台海上空堅不可摧

國防部上午發佈漢光36號演習中包括九鵬基地精準飛彈射擊的操演畫面。國防部表示，精準打擊，具有我們建構台海上空堅不可摧的銅...

蔡英文總統臉書直播漢光演習

漢光36號「聯合反登陸作戰實彈操演」上午在台中甲南海灘舉行，蔡英文總統更透過臉書直播操演，她表示，最近大家很關心國軍的演...

漢光演習模擬敵軍登陸台東知本 國軍重裝出擊反制殲滅

國軍漢光36號實兵實彈演習進入第4天，軍方今天上午在台東知本捷地爾海灘演練「反登陸作戰」能量，由陸軍出動戰甲車進行掃蕩殲...

美軍特戰新利器 MG338輕型通用機槍換裝

美軍引進MG338通用機槍的理由很簡單，就是在超過十年的反恐戰爭中發現，特戰小組缺乏壓制600公尺上下固定或移動點目標的能力。雖然美陸軍步兵班內輕重武器編制齊全，但若是為了可疑點目標，動輒使用標槍反戰車飛彈或是呼叫砲兵火力支援的話，不論是成本或反應時間，都難以有效滿足特戰小組在最前線的需求。

漢光演習第四天 憲兵、關指部清晨松山機場反空降

國軍漢光36號演習進入第四天，憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作...

陸制裁美軍火商 龐培歐：對台軍售符合美國外交政策

美國國務院9日批准預算規模182億元的愛國者三型飛彈延壽案，中共外交部發言人趙立堅14日表示，將制裁主要承包商洛馬公司（...

漢光今灘岸殲敵 蔡總統校閱

國軍漢光卅六號演習今天在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱，陸軍新編成「聯合兵種營」...

甲南海灘實彈操演針對共軍 王興禮：共軍敢來 我就敢打

國軍漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱，陸軍新編成「聯合...

三軍聯合反登陸火力操演 聯兵營指揮所藏身廟宇中

國軍漢光36號演習今（16）在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱。而參演兵力依照國...

甲南海灘今操演聯合反登陸作戰 後備軍人展槍砲戰技

「漢光36號」演習實兵操演明（16）日將在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演。國防部表示，今年首度擴編動員「同心3...

反登陸作戰操演16日登場 後備兵力榴彈砲射擊

漢光36號演習明天將在台中甲南海灘進行「聯合反登陸作戰」操演，軍聞社今天報導，今年首度擴編動員後備砲兵營及步兵營參演，並...

蔡總統視導漢光演習：仗要怎麼打 部隊就怎麼練

蔡英文總統今明兩天將視導漢光36號演習，稍早她透過臉書表示，「我們的原則很明確，『仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪...

熱門新聞

李眉蓁「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

陳柏惟再出新招 邀議場內藍委丟壘球「團結台灣」

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

丹丹已不賣皮蛋瘦肉粥 陳其邁酸李眉蓁和社會脫節

范雲指控遭性騷擾 羅智強反問：當年有譴責蘇震清嗎？

全球新增確診病例 五分之一來自美國這3州

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。