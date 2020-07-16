漢光演習模擬敵軍登陸台東知本 國軍重裝出擊反制殲滅
國軍漢光36號實兵實彈演習進入第4天，軍方今天上午在台東知本捷地爾海灘演練「反登陸作戰」能量，由陸軍出動戰甲車進行掃蕩殲滅登陸敵軍。
繼昨日空軍台東志航基地進行「反空降作戰」演練後，今天知本捷地爾海邊則由陸軍接續實施「反登陸作戰」演練，並同步與全台各地演習區域展開。
此次演練陸軍可說重裝出擊，出動M113自走砲、M60A3戰車及人員運輸裝甲車等，先由各式火砲進行岸轟，隨即由戰車掃蕩登陸殘兵，最後一舉殲滅。
由於東部地區已成為敵軍侵犯的目標之一，國軍漢光演習近年來把東部列為演習重點之一，台東知本捷地爾因岸際幅員遼闊，是實施反登陸演習最佳場域。
據了解，1994年9月17日漢光11號演習，就是在知本捷地爾舉行，且為陸海空三軍聯合反登陸作戰演習，規模是台東歷年最大的演習之一，但這此演習也造成誤擊靶機憾事。
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