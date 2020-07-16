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漢光演習第四天 憲兵、關指部清晨松山機場反空降

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漢光演習第四天 憲兵、關指部清晨松山機場反空降

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖/國防部提供
憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖/國防部提供

國軍漢光36號演習進入第四天，憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練，模擬反制威脅我政經中樞安全的敵軍。

國防部表示，為深化衛戍區應援作戰能量，憲兵第202指揮部今日凌晨於松山機場，執行漢光36號演習「聯合反空（機）降作戰」演練。

國防部表示，操演是想定敵軍空降部隊企圖奪占松山機場，策應其陸上登陸部隊，威脅我政經中樞安全，憲兵202指揮部與空軍松指部、陸軍關指部立即完成作戰編組，實施聯合打擊任務，驗證應變處置能力。

此次操演由副總長執行官徐衍璞主持，憲兵第202指揮部、空軍松指部、空軍防砲301營及陸軍六軍團關指部聯兵二營共同參演，藉由「防情傳遞」、「基地防衛作戰」、「應援部隊支援」及「打擊部隊掃蕩」等課題，以仿真、合理及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

國防部表示，操演，過程中，松指部基地防衛部隊接獲命令後，立即派遣V150甲車載運兵力進入防禦陣地，對空降敵軍實施攻擊，隨後，應援部隊出動雲豹八輪甲車。

憲兵第202指揮部今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖：國防部提供
憲兵第202指揮部今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖：國防部提供
憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖/記者洪哲政/攝影
憲兵第202指揮部、陸軍關渡指揮部等單位，今天凌晨在台北松山機場，執行「聯合反空（機）降作戰」演練。圖/記者洪哲政/攝影

松山機場 憲兵 空軍

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