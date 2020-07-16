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陸制裁美軍火商 龐培歐：對台軍售符合美國外交政策
美國國務院9日批准預算規模182億元的愛國者三型飛彈延壽案，中共外交部發言人趙立堅14日表示，將制裁主要承包商洛馬公司（Lockheed Martin）；美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）15日表示，軍售案符合美國外交政策與對台的軍售政策，這不是中方第一次實施制裁，他很遺憾，盼中方重新考慮。
美國國防安全合作局（DSCA）9日表示，國務院批准售台有關愛國者三型飛彈重新認證的設備與技術，金額約6.2億美元（約新台幣182.71億元。
據澎湃新聞報導，趙立堅在當地時間14日的中共外交部記者會回應，中方堅決反對美售台武器，敦促美方切實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。
趙立堅表示，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對此次軍售案的主要承包商洛馬公司實施制裁。
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