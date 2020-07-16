聽新聞
test
0:00 / 0:00

甲南海灘實彈操演針對共軍 王興禮：共軍敢來 我就敢打

聯合報 / 記者洪哲政／台中即時報導
陸軍十軍團指揮官王興禮。圖／十軍團提供
陸軍十軍團指揮官王興禮。圖／十軍團提供

國軍漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱，陸軍新編成「聯合兵種營」將首次進行指管監偵與兵火力運用驗證。陸軍十軍團指揮官王興禮14日表示，「聯兵營」就是對應共軍的「合成營」，操演現地是我國研判共軍可能採取登陸的「紅色沙灘」之一。他說，國軍備戰而不求戰，止戰而不懼戰，讓部隊在現地練過，未來「共軍敢來，我就敢打」。

漢光36號演習將進入「灘岸殲敵」階段，主辦操演的十軍團參謀長劉沛智表示，操演的想定是模擬共軍「多維立體」登陸戰法，以三棲多點進犯，試圖奪取中部重要港、灘、場，以策應主力作戰。由參演國軍部隊反擊。

他指出，十軍團規劃於台中港、清泉崗機場及甲南海灘，採異地、同時方式，由作戰區依灘岸殲敵作戰指導，指揮三軍聯戰兵力，結合動員部隊、民防團隊及物力徵用等全民總力，實施反特攻、聯合反空降、反登陸作戰演練。參演官兵高達八千餘人，動用三軍機艦、火砲四十八項、一千一百餘件。

王興禮表示，如果敵人針對台中港實施特攻，針對清泉崗實施空降、大批船團實施登陸，「我們有沒有能力、實力來對應？」昨早在九鵬基地實施濱海決勝科目，今天則實施灘岸殲敵。第五作戰區規劃甲南海灘這個戰場場景，其實是依國防部「仗在哪裡打，部隊就在哪邊練」原則。三軍利用演訓，驗證三軍作戰成效、提升防衛作戰能力。

他表示，操演中有許多新式武器是第一次在此實施射擊，包括雲豹甲車三零機砲、標槍、拖式飛彈。藉由實彈射擊建立官兵對武器操作的信心，若平時沒打過，作戰時就沒有信心。

對於操演將首度驗證新編聯兵營效能，王興禮表示，聯兵營就是要對應共軍合成營。聯合營全營約五百餘人，增編有八輪甲車機步排、拖式、剌針飛彈與狙擊手，而除有海軍、空軍聯絡官外，能縮短呼叫空援時間外，還增加一名副營長，協助指揮部隊。

王興禮表示，甲南海灘是軍方評估我國本土易遭兩棲登陸的十三處「紅色海灘」之一，中部佔其中三處。他說，面對共軍部分戰機載彈巡航，國軍是備戰不求戰，止戰不懼戰，三軍在現地實施實彈操演，熟悉戰技，「有練過」，「共軍敢來，我就敢打」。

台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」想定示意圖。圖／記者洪哲政／翻攝
台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」想定示意圖。圖／記者洪哲政／翻攝
陸軍十軍團指揮官王興禮表示，面對共軍部分戰機載彈巡航，國軍是備戰不求戰，止戰不懼戰，三軍在甲南海灘實施實彈操演，熟悉戰技，「有練過」，「共軍敢來，我就敢打」。圖／記者洪哲政／攝影
陸軍十軍團指揮官王興禮表示，面對共軍部分戰機載彈巡航，國軍是備戰不求戰，止戰不懼戰，三軍在甲南海灘實施實彈操演，熟悉戰技，「有練過」，「共軍敢來，我就敢打」。圖／記者洪哲政／攝影

南海 國軍 清泉崗機場

延伸閱讀

三軍聯合反登陸火力操演 聯兵營指揮所藏身廟宇中

甲南海灘今操演聯合反登陸作戰 後備軍人展槍砲戰技

反登陸作戰操演16日登場 後備兵力榴彈砲射擊

蔡總統視導漢光演習：仗要怎麼打 部隊就怎麼練

相關新聞

陸制裁美軍火商 龐培歐：對台軍售符合美國外交政策

美國國務院9日批准預算規模182億元的愛國者三型飛彈延壽案，中共外交部發言人趙立堅14日表示，將制裁主要承包商洛馬公司（...

甲南海灘實彈操演針對共軍 王興禮：共軍敢來 我就敢打

國軍漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱，陸軍新編成「聯合...

三軍聯合反登陸火力操演 聯兵營指揮所藏身廟宇中

國軍漢光36號演習今（16）在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱。而參演兵力依照國...

甲南海灘今操演聯合反登陸作戰 後備軍人展槍砲戰技

「漢光36號」演習實兵操演明（16）日將在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演。國防部表示，今年首度擴編動員「同心3...

反登陸作戰操演16日登場 後備兵力榴彈砲射擊

漢光36號演習明天將在台中甲南海灘進行「聯合反登陸作戰」操演，軍聞社今天報導，今年首度擴編動員後備砲兵營及步兵營參演，並...

蔡總統視導漢光演習：仗要怎麼打 部隊就怎麼練

蔡英文總統今明兩天將視導漢光36號演習，稍早她透過臉書表示，「我們的原則很明確，『仗要怎麼打，部隊就怎麼練；作戰任務在哪...

美軍特戰新利器 MG338輕型通用機槍正式換裝

美軍引進MG338通用機槍的理由很簡單，就是在超過十年的反恐戰爭中發現，特戰小組缺乏壓制600公尺上下固定或移動點目標的能力。雖然美陸軍步兵班內輕重武器編制齊全，但若是為了可疑點目標，動輒使用標槍反戰車飛彈或是呼叫砲兵火力支援的話，不論是成本或反應時間，都難以有效滿足特戰小組在最前線的需求。

國防部公布三軍聯合火力效能實彈操演畫面

國防部表示，漢光36號演習今（15）日上午執行「濱海決勝」三軍聯合火力效能實彈操演，國防部下午陸續公布陸射雄二等發射畫面...

漢光演習遠距飛彈九鵬基地齊發 均成功命中目標

國軍漢光36號實兵實彈演習今天進入第三天，劍龍級潛艦睽違13年、上午以戰雷擊沉靶艦，九鵬基地也實施魚叉、雄二、雄三、弓一、弓三、愛國者二型等遠距精準飛彈射擊，都成功命中目標。

漢光演習解放軍間諜船蘭嶼外海情蒐？ 軍方不回應

國軍漢光演習今天清晨在屏東九鵬基地及東南海域進行聯合操演，疑中國大陸解放軍2艘間諜船出沒蘭嶼海域蒐集參數，軍方立即派遣錦江級巡邏艦進行監控，直到上午8點多2艘間諜船遠離蘭嶼海域。不過，軍方對此不做回應。

漢光演習三軍效能實彈操演 SUT戰雷命中靶艦

國防部表示，漢光36號演習今（15）日執行「濱海決勝」三軍聯合火力效能實彈操演，潛艦SUT戰雷、魚叉、雄二、雄三反艦飛彈、弓一、弓三、愛國者二型防空飛彈等，均精準命中目標。

睽違13年 劍龍級潛艦戰雷驗證成功擊沉靶艦

國軍漢光36號實兵實彈演習今天進入第三天，劍龍級潛艦上午在台灣東南海域進行戰雷驗證，發射德製SUT重型魚雷，成功擊沉靶艦，完成任務。這也是睽違13年後，海軍再度試射戰雷。

熱門新聞

蔣經國日記揭密 小蔣總統因陳菊痛罵美國「卑鄙下流」

李眉蓁「高雄Mojito」下架 鄭照新：避免原創者受到政治討論

阿扁發文代扁媽問：總統2次探望是真情還假意

陳柏惟再出新招 邀議場內藍委丟壘球「團結台灣」

影／部份小明能回來了！ 兩歲以下持我國居留證陸籍子女可入境

范雲指控遭性騷擾 羅智強反問：當年有譴責蘇震清嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。