甲南海灘實彈操演針對共軍 王興禮：共軍敢來 我就敢打

國軍漢光36號演習今（16）日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱，陸軍新編成「聯合兵種營」將首次進行指管監偵與兵火力運用驗證。陸軍十軍團指揮官王興禮14日表示，「聯兵營」就是對應共軍的「合成營」，操演現地是我國研判共軍可能採取登陸的「紅色沙灘」之一。他說，國軍備戰而不求戰，止戰而不懼戰，讓部隊在現地練過，未來「共軍敢來，我就敢打」。

漢光36號演習將進入「灘岸殲敵」階段，主辦操演的十軍團參謀長劉沛智表示，操演的想定是模擬共軍「多維立體」登陸戰法，以三棲多點進犯，試圖奪取中部重要港、灘、場，以策應主力作戰。由參演國軍部隊反擊。

他指出，十軍團規劃於台中港、清泉崗機場及甲南海灘，採異地、同時方式，由作戰區依灘岸殲敵作戰指導，指揮三軍聯戰兵力，結合動員部隊、民防團隊及物力徵用等全民總力，實施反特攻、聯合反空降、反登陸作戰演練。參演官兵高達八千餘人，動用三軍機艦、火砲四十八項、一千一百餘件。

王興禮表示，如果敵人針對台中港實施特攻，針對清泉崗實施空降、大批船團實施登陸，「我們有沒有能力、實力來對應？」昨早在九鵬基地實施濱海決勝科目，今天則實施灘岸殲敵。第五作戰區規劃甲南海灘這個戰場場景，其實是依國防部「仗在哪裡打，部隊就在哪邊練」原則。三軍利用演訓，驗證三軍作戰成效、提升防衛作戰能力。

他表示，操演中有許多新式武器是第一次在此實施射擊，包括雲豹甲車三零機砲、標槍、拖式飛彈。藉由實彈射擊建立官兵對武器操作的信心，若平時沒打過，作戰時就沒有信心。

對於操演將首度驗證新編聯兵營效能，王興禮表示，聯兵營就是要對應共軍合成營。聯合營全營約五百餘人，增編有八輪甲車機步排、拖式、剌針飛彈與狙擊手，而除有海軍、空軍聯絡官外，能縮短呼叫空援時間外，還增加一名副營長，協助指揮部隊。