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三軍聯合反登陸火力操演 聯兵營指揮所藏身廟宇中

聯合報 / 記者洪哲政／台中即時報導
網友目擊，聯兵營指揮所隱藏在甲南海外灘外一座廟宇樓上，廟埕停滿軍車，而後備官兵操作的105榴砲也放列在此。圖／台中讀者提供
網友目擊，聯兵營指揮所隱藏在甲南海外灘外一座廟宇樓上，廟埕停滿軍車，而後備官兵操作的105榴砲也放列在此。圖／台中讀者提供

國軍漢光36號演習今（16）在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱。而參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。聯合兵種營的指揮所隱藏在一所新建不久的廟宇裡，操作105榴砲的後備教召人員也隱藏在此，火砲也放列在廟埕上。

十軍團指揮官王興禮今日表示，地面防衛作戰平時若不訓練，就沒辦法作好戰力防護，等要發揮戰力時武器毀了，就無法作戰。因此國防部長嚴德發再三指導，一定要運用民間大型建物、橋墩，作好疏散隱蔽。

他同時表示，今天的操演動員兩個營、八百多名後備軍人，其中一百餘人是軍事訓練役、兩百餘名是義務役、四百餘名是志願役退伍，報到率達99.3%。實彈操演中，後備軍人將操作105榴砲與機槍實施反擊。

而除了參演的雲豹甲車、M60A3戰車連日在61號快速道路高架橋下進行偽裝外，網友目擊，聯兵營指揮所隱藏在甲南海外灘外一座廟宇樓上，廟埕停滿軍車，而後備官兵操作的105榴砲也放列在此。

國軍漢光36號演習15日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。聯合兵種營的指揮所隱藏在一所大廟裡。圖／台中讀者提供
國軍漢光36號演習15日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。聯合兵種營的指揮所隱藏在一所大廟裡。圖／台中讀者提供
國軍漢光36號演習15日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。操作105榴砲的後備教召人員也隱藏在廟宇裡，火砲陳列在廟埕上。圖／台中讀者提供
國軍漢光36號演習15日在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。操作105榴砲的後備教召人員也隱藏在廟宇裡，火砲陳列在廟埕上。圖／台中讀者提供
十軍團指揮官王興禮表示，「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」動員兩個營、八百多名後備軍人，其中一百餘人是軍事訓練役、兩百餘名是義務役、四百餘名是志願役退伍，報到率達99.3%。今天實彈操演中，後備軍人將操作105榴砲與機槍實施反擊。圖／國防部
十軍團指揮官王興禮表示，「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」動員兩個營、八百多名後備軍人，其中一百餘人是軍事訓練役、兩百餘名是義務役、四百餘名是志願役退伍，報到率達99.3%。今天實彈操演中，後備軍人將操作105榴砲與機槍實施反擊。圖／國防部

南海 軍人 國防部

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