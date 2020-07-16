三軍聯合反登陸火力操演 聯兵營指揮所藏身廟宇中

國軍漢光36號演習今（16）在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，將由蔡英文總統親自校閱。而參演兵力依照國防部要求，運用民間建築隱蔽行蹤。聯合兵種營的指揮所隱藏在一所新建不久的廟宇裡，操作105榴砲的後備教召人員也隱藏在此，火砲也放列在廟埕上。

十軍團指揮官王興禮今日表示，地面防衛作戰平時若不訓練，就沒辦法作好戰力防護，等要發揮戰力時武器毀了，就無法作戰。因此國防部長嚴德發再三指導，一定要運用民間大型建物、橋墩，作好疏散隱蔽。

他同時表示，今天的操演動員兩個營、八百多名後備軍人，其中一百餘人是軍事訓練役、兩百餘名是義務役、四百餘名是志願役退伍，報到率達99.3%。實彈操演中，後備軍人將操作105榴砲與機槍實施反擊。