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甲南海灘今操演聯合反登陸作戰 後備軍人展槍砲戰技

聯合報 / 記者洪哲政／台中即時報導
「漢光36號」演習實兵操演明（16）日將在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演。國防部表示，今年首度擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社
「漢光36號」演習實兵操演明（16）日將在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演。國防部表示，今年首度擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊。圖／軍聞社

「漢光36號」演習實兵操演明（16）日將在台中甲南海灘實施 「聯合反登陸作戰」操演。國防部表示，今年首度擴編動員「同心31號」演習後備砲兵營及步兵營參演，並實際操作榴彈砲射擊，後備軍人們不畏烈陽，持續進行訓練，為圓滿完成射擊任務做最後準備。

主辦操演的陸軍十軍團指揮官王興禮表示，明天的操演動員兩個營、八百多名後備軍人，其中一百餘人是軍事訓練役、兩百餘名是義務役、四百餘名是志願役退伍，報到率達99.3%。今天實彈操演中，後備軍人將操作105榴砲與機槍實施反擊。

國防部軍事新聞通訊社報導，此次射擊任務，由第五作戰區步兵104旅現役官兵帶領召員進行105榴砲砲操演練，培養砲班間的默契，使召員熟稔專業專長，期能在即將到來的「聯合反登陸作戰操演」中，展現完美的戰技，圓滿達成任務。

報導指出，為使後備軍人快速熟稔砲兵專業專長，此次操演由陸軍砲兵部隊測考中心教官組擔任師資，使後備軍人能夠更迅速投入訓練狀況，確保射擊任務順利。

國防部 演習

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