漢光演習解放軍間諜船蘭嶼外海情蒐？ 軍方不回應

國軍漢光演習今天清晨在屏東九鵬基地及東南海域進行聯合操演，疑中國大陸解放軍2艘間諜船出沒蘭嶼海域蒐集參數，軍方立即派遣錦江級巡邏艦進行監控，直到上午8點多2艘間諜船遠離蘭嶼海域。不過，軍方對此不做回應。

軍方人士透露指出，在漢光演習前，疑似2艘中國大陸解放軍的間諜船，就已經出沒在台灣東南海域，距離台東蘭嶼40海浬外徘徊，昨天脫離軍方監控範圍後，今天上午2艘間諜船再度靠近蘭嶼外海，海軍錦江級艦前往干擾及監控。

國軍漢光36號實兵實彈演習，今天清晨在屏東九鵬基地及東南海域演練「濱海決勝」，並由海軍整合陸、空及防空部隊，模擬在殲滅來犯的中國解放軍；軍方實際驗證包括天弓、愛國者及雄風等飛彈。

據了解，國軍每年漢光演習，甚至中科院在台東試射飛彈，東部外海就會出現疑似中國解放軍的間諜船出沒，軍事專家研判間諜船出沒的動機，不排除蒐集國軍各項練的各項參數，尤其是針對飛彈部分，為主要蒐集重點。

不過，軍方對於間諜船出沒蘭嶼海域不做回應，只表示對岸各項動作都在監控掌握中，也請大家支持國防。