漢光演習三軍效能實彈操演 SUT戰雷命中靶艦

國防部表示，漢光36號演習今（15）日執行「濱海決勝」三軍聯合火力效能實彈操演，潛艦SUT戰雷、魚叉、雄二、雄三反艦飛彈、弓一、弓三、愛國者二型防空飛彈等，均精準命中目標。

據了解，在海巡艇今天有效管制東南海域操演區域下，未發生漁民闖入事件，周邊也無可疑外藉機艦，操演順利進行。

國防部指出，操演由三軍部隊依作戰想定，共同擬定計畫，透由密切協調合作，實施精準彈藥實彈演習，藉以培養國軍聯合作戰默契及驗證各軍種實彈射擊整體訓練效能。

國防部指出，此次操演依防衛作戰構想，結合狀況想定，模擬敵軍多兵力自不同方向、空層進襲，依遠、中、近距離實施飛彈射擊為原則，由陸、海及空軍等單位參演，於九鵬訓場周邊海（空）域實施，驗證「濱海決勝」三軍聯合火力效能，聯合作戰訓練成效，以達「為戰而訓，戰訓合一」目標。