蔡英文視導「聯合火力射擊」 潛艦戰雷射擊順利實施

「漢光演習」聯合火力實彈射擊今天上午在中科院屏東九鵬基地外海舉行，總統蔡英文親往視察，因受間歇性雨勢和低空雲層太厚影響，部分科目取消，在1個半小時演習中，發射5枚天弓一型、天弓二型和愛國者二型防空飛彈，戰機也發射天劍一型飛彈，均精準命中目標。

2020-07-15 09:26