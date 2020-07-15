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蔡英文視導「聯合火力射擊」 潛艦戰雷射擊順利實施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
「漢光演習」聯合火力實彈射擊今天上午在中科院屏東九鵬基地外海舉行，發射愛國者二型飛彈攔截模擬敵機的靶機。記者潘欣中／攝影
「漢光演習」聯合火力實彈射擊今天上午在中科院屏東九鵬基地外海舉行，發射愛國者二型飛彈攔截模擬敵機的靶機。記者潘欣中／攝影

國軍漢光演習實兵操演今天進入第三天，屏東九鵬基地實施陸海空兵力的「聯合火力射擊」，由於蔡英文總統昨晚夜宿屏東恆春機場內營區，蔡總統上午親自前往九鵬視導操演，潛艦戰雷射擊已順利實施。

「漢光演習」聯合火力實彈射擊今天上午在中科院屏東九鵬基地外海舉行，蔡總統親往視察，因受間歇性雨勢和低空雲層太厚影響，部分科目取消，在一個半小時演習中，發射天弓一型、天弓二型和愛國者二型防空飛彈戰機也發射天劍一型飛彈，均精準命中目標。

國軍此次「聯合火力射擊操演」模擬敵軍各型艦艇組成大型船團，朝我海岸線進逼，並對我岸上軍事設施進行飛彈與艦砲攻擊，我方則以岸置飛彈丶水面軍艦及潛艦丶戰機反制。參演部隊日前預演時已擊沈靶艦。

海軍海龍潛艦將對海上靶艦射擊德製SUT重型魚雷，是繼2007年5月之後，海軍再度實施魚雷實彈射擊。靶艦已於周一在東南海域就位。軍方透露這項科目已順利實施，下午公布結果。

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