影／「漢光演習」實彈射擊 九鵬基地防空飛彈升空命中

「漢光演習」聯合火力實彈射擊今天上午在中科院屏東九鵬基地外海舉行，總統蔡英文親往視察，因受間歇性雨勢和低空雲層太厚影響，部分科目取消，在1個半小時演習中，發射5枚天弓一型、天弓二型和愛國者二型防空飛彈，戰機也發射天劍一型飛彈，均精準命中目標。

演習模擬共軍戰機從台灣東部海域發射對空對地巡弋飛彈，襲擊我東部重要軍事基地，軍方分別以愛國者飛彈及天弓飛彈攔截模擬入侵的靶機，驗證國軍防衛能力；除了戰機外，海軍5艘沱江艦、拉法葉艦和諾克斯級巡防艦等一線艦艇也展現強大火力； 因一早出現間歇性雨勢，且低空雲層太厚，取消部分科目。

蔡英文總統有別於於往年選擇前一夜投宿故鄉枋山鄉楓港，昨晚住進恆春機場內的陸軍航特部營區，也是首次有元首住在恆春機場內；九鵬基地外海今天聯合火力實彈射擊，針對大陸情報船在周邊海域蒐集相關參數，國防部表示，國軍對於台灣周邊海空情報狀況都有掌握，民眾可以放心。