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台海共機騷擾？漢光演習昨執行夜間防空攔截作戰操演

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍F-16戰鬥機滑出機庫，待命升空。圖／軍聞社
空軍F-16戰鬥機滑出機庫，待命升空。圖／軍聞社

漢光36號」演習昨日執行「夜間防空攔截作戰」課目，測驗空軍官兵夜間應變作為；F-16V戰機受命緊急起飛，搭配地面防空武器，實施防空攔截作戰演練。

昨晚透過部分航跡APP，傳台海當面出有不明機沿中線來回梭巡，最後返降福州。空軍司令部上午表示，國軍對台海周邊海空情皆有掌握，且有應處方案，目前空域狀況正常。

軍聞社上午報導，空軍嘉義、花蓮基地多架戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截作戰演練，地面防空部隊，亦於接獲防空緊急命令後，迅速完成作戰前準備，官兵展現扎實訓練成果，全天候守護空防安全。

報導指出，空軍嘉義基地F-16V戰機及空軍花蓮基地F-16戰機，飛行員及機工長共同執行戰機飛行前360度檢查後，戰機逐一滑出機庫，並在夜間7時45分起依序起飛，發動機的聲響及噴射出的橘紅色尾焰，在黑暗中格外明亮，升空攔截進犯之敵。

各駐地的防空部隊，在終昏時刻，接獲防空緊急命令後，由35快砲班、天兵雷達班與麻雀飛彈發射架班等官兵，在10分鐘內完成作戰前準備；過程中，雷達不斷偵搜空中目標，不受夜色影響，精準導引35快砲與麻雀飛彈發射架捕獲空中目標，全天候守護我國空防安全。

報導也提及，空軍地勤官兵發揮優異維保能力，確保戰機妥善，讓戰鬥機能順利升空執行任務，戰鬥機飛行員隨時以「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」的態度，堅定捍衛領空、守護家園。

空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機升空，實施夜間防空攔截作戰。圖／軍聞社
空軍第五戰術混合聯隊F-16戰鬥機升空，實施夜間防空攔截作戰。圖／軍聞社
昨晚透過部分航跡App，傳台海當面出有不明機沿中線來回梭巡，最後返降福州。圖／取自flightradar24
昨晚透過部分航跡App，傳台海當面出有不明機沿中線來回梭巡，最後返降福州。圖／取自flightradar24

戰機 空軍 F-16 飛彈 演習 台海 國防部 漢光

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