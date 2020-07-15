台海共機騷擾？漢光演習昨執行夜間防空攔截作戰操演

「漢光36號」演習昨日執行「夜間防空攔截作戰」課目，測驗空軍官兵夜間應變作為；F-16V戰機受命緊急起飛，搭配地面防空武器，實施防空攔截作戰演練。

昨晚透過部分航跡APP，傳台海當面出有不明機沿中線來回梭巡，最後返降福州。空軍司令部上午表示，國軍對台海周邊海空情皆有掌握，且有應處方案，目前空域狀況正常。

軍聞社上午報導，空軍嘉義、花蓮基地多架戰機受令後緊急起飛，實施防空攔截作戰演練，地面防空部隊，亦於接獲防空緊急命令後，迅速完成作戰前準備，官兵展現扎實訓練成果，全天候守護空防安全。

報導指出，空軍嘉義基地F-16V戰機及空軍花蓮基地F-16戰機，飛行員及機工長共同執行戰機飛行前360度檢查後，戰機逐一滑出機庫，並在夜間7時45分起依序起飛，發動機的聲響及噴射出的橘紅色尾焰，在黑暗中格外明亮，升空攔截進犯之敵。

各駐地的防空部隊，在終昏時刻，接獲防空緊急命令後，由35快砲班、天兵雷達班與麻雀飛彈發射架班等官兵，在10分鐘內完成作戰前準備；過程中，雷達不斷偵搜空中目標，不受夜色影響，精準導引35快砲與麻雀飛彈發射架捕獲空中目標，全天候守護我國空防安全。