快訊

警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光淡水河反突擊演練 中油油罐車參演為戰車加油

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍還在操演中動員中油的油罐車，進入營區為參演的戰車加油，模擬戰時民間支援後勤補給。圖／軍聞社
陸軍還在操演中動員中油的油罐車，進入營區為參演的戰車加油，模擬戰時民間支援後勤補給。圖／軍聞社

國軍漢光36號演習實兵操演進入第2天，位於台北市的陸軍關渡指揮部指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，部署淡水河口的CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車首度參演，陸軍還在操演中動員中油的油罐車，進入營區為參演的戰車加油，模擬戰時民間支援後勤補給。

這項操演在淡水捷運站後的水上機場古蹟營區實施，營區目前由關指部裝騎連駐守，擔負淡水河防主力部隊。這是民間油罐車首駛入營區為戰車加油，第三作戰區說，部隊藉由藉由中油等後勤能量支援，磨練幹部後勤職能，使官兵體驗戰場實況，強化本職學能，提升部隊整體戰力。

第三作戰區表示，此次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握的情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，並以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演練首先透過河防指管中心獲取並研析敵情，由指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，持續對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官即下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，以熾盛火力成功阻殲入侵之敵，演練過程逼真，充分展現官兵平日訓練成果。

第三作戰區強調，部隊必須透過平日真實的戰備訓練，再運用各項演習時機，驗證指揮與協調機制，將戰力發揮至極致，如此方能應變各項可能的威脅，使敵不敢輕易來犯，保障國人生命財產安全。

河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，持續對空中及河面搜索、警戒。圖／軍聞社
河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，持續對空中及河面搜索、警戒。圖／軍聞社
於台北市的陸軍關渡指揮部指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，部署淡水河口的CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車首度參演。圖／軍聞社
於台北市的陸軍關渡指揮部指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，部署淡水河口的CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車首度參演。圖／軍聞社
淡水河防守備任務演練，指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地。圖／軍聞社
淡水河防守備任務演練，指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地。圖／軍聞社
關指部針對淡水河防守備任務，操演採縮短距離演練。圖／軍聞社
關指部針對淡水河防守備任務，操演採縮短距離演練。圖／軍聞社

淡水河 中油 演習 漢光

延伸閱讀

三大特勤隊聯合反特攻 憲兵紅隼重車手操演開第一砲

海軍明實施潛艦戰雷射擊 靶艦濟陽艦最後雍容身影曝光

國軍漢光合併聯翔操演 中、北部愛國者飛彈連模擬接戰

行動支付任你Pay！中油15日起開放電子支付加油

相關新聞

海軍陸戰隊實施戰備集運 聯合登陸作戰操演蓄勢待發

漢光36號演習今日進入第2天操演，海軍左營軍港發展碼頭接連兩日實施「戰備集運」作業，陸戰隊員與AAV7陸續登上舷號233...

漢光淡水河反突擊演練 中油油罐車參演為戰車加油

國軍漢光36號演習實兵操演進入第2天，位於台北市的陸軍關渡指揮部指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，部署淡...

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

空軍一架F-16戰機前年6月4日執行萬安防空演習假想敵機任務，卻在新北市五分山撞毀，飛行員吳彥霆殉職。監院指當飛機飛入雲...

漢光演習15日聯合實彈射擊 中國情報船疑蒐集參數

國軍漢光演習昨天登場，美國船艦和中國情報船也頻頻出現台灣東南海域。一名軍方情報人士研判，九鵬基地外海明天進行聯合火力實彈...

嚴德發視導聯翔操演 提醒空軍思考如何將戰機藏好

今日是「漢光36號」演習實兵操演第2天，空軍上午實施「聯翔操演」，國防部長嚴德發表示，針對共軍的威脅，操演須以不同機型、...

三大特勤隊聯合反特攻 憲兵紅隼重車手操演開第一砲

國軍漢光36號演習實兵操演邁入第二日，憲兵指揮部今日實施「衛戍區重要目標反特攻演練」，國內三支特勤隊首度在漢光演習中聯合...

海軍明實施潛艦戰雷射擊 靶艦濟陽艦最後雍容身影曝光

國軍漢光36號演習實兵操演明日（15）將進行海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，海軍昨日分由兩艘大字號拖船，將除役的濟陽艦、...

國軍漢光合併聯翔操演 中、北部愛國者飛彈連模擬接戰

國軍漢光36號演習實兵操演今日進入第2天操演，清晨空軍實施「聯合防空作戰演練」的「聯翔操演」，由在台中與台北都會區完成接...

影／漢光演習模擬敵軍來襲 台東太平營區迅速移防接戰

陸軍台東地區指揮部「太平營區」配合今年漢光演習，今天早上模擬敵軍來襲，接獲命令，立即機動移防展開接敵應戰作為，出動多輛陸...

台灣最強防空飛彈動物園陣地戰備 荷槍兵士巡邏禁攝影

國軍漢光36號演習實兵操演進入第二天，空軍愛國者三型防空飛彈連持續在台北市木栅動物園外實施野戰部署，軍容壯盛。除周邊通道...

觀察站／國防現代化增預算 總統準備好了嗎

漢光演習實兵第一天，蔡總統在臉書發文為國軍打氣，特別介紹新編成的陸軍「聯兵營」。府方向民眾傳播「軍事科普」，值得稱許。不...

實兵登場 聯兵營首度投入漢光

國軍「漢光卅六號演習」實兵演練昨天登場，清晨在國軍衡山指揮所下達演習命令後，展開為期五天四夜的演練。蔡英文總統表示，這次...

熱門新聞

高雄氣爆善款被不當使用 孫大千：陳其邁還認陳菊對？

影／「用肚子頂我至少三次」范雲：陳雪生衝突中涉性騷擾

陳菊：期許自己成功扮演 最後一任監察院長

影／國民黨杯葛 陳菊避掉審查倉皇離開立院

藍白合作 民眾黨進議場聲援國民黨廢監院

F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。