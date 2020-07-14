漢光淡水河反突擊演練 中油油罐車參演為戰車加油

國軍漢光36號演習實兵操演進入第2天，位於台北市的陸軍關渡指揮部指部今日針對淡水河防守備任務，實施反突擊作戰演練，部署淡水河口的CM-34 30公厘機砲裝步戰鬥車首度參演，陸軍還在操演中動員中油的油罐車，進入營區為參演的戰車加油，模擬戰時民間支援後勤補給。

這項操演在淡水捷運站後的水上機場古蹟營區實施，營區目前由關指部裝騎連駐守，擔負淡水河防主力部隊。這是民間油罐車首駛入營區為戰車加油，第三作戰區說，部隊藉由藉由中油等後勤能量支援，磨練幹部後勤職能，使官兵體驗戰場實況，強化本職學能，提升部隊整體戰力。

第三作戰區表示，此次操演採縮短距離演練，假想敵軍企圖運用河道突入，河防部隊受命後，立即結合地區內憲、警、民防團隊所掌握的情資，透過指管通聯、阻絕設置等手段，延滯敵人行動，並以優勢兵、火力，順利殲滅來犯之敵。

演練首先透過河防指管中心獲取並研析敵情，由指揮官立即實施作戰指導，並令河防部隊進入陣地，完成射擊前準備，持續對空中及河面搜索、警戒；當敵軍進入射程後，指揮官即下達射擊命令，第一線據點建制武器對敵射擊，以熾盛火力成功阻殲入侵之敵，演練過程逼真，充分展現官兵平日訓練成果。