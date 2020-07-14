F-16飛行員吳彥霆兩度要求未獲准致撞山罹難 5官遭彈劾2人不懲戒

空軍一架F-16戰機前年6月4日執行萬安防空演習假想敵機任務，卻在新北市五分山撞毀，飛行員吳彥霆殉職。監院指當飛機飛入雲中後，吳彥霆兩度要求爬高，但未獲准才撞山，彈劾時任戰管聯隊戰術管制中心主任的區劍飛、攔截管制官史合成上尉、賴文生上尉、管制長盧易舜少校，以及北部區域作戰管制中心管制長莊春源少校。公務員懲戒委員會判史、賴降2級改敘，盧則降1級改敘，莊和區則不受懲戒。

當天吳彥霆等兩架F-16的攻擊航線，是以向南略偏西的方向進入攻擊航線，完成模擬投彈後必須左轉到90度（正東）爬升脫離。不過當天在飛機距離目標區5.3海里時，戰管臨時決定，將脫離航向改為140度（東南），卻忽略這條航路上有地障。最後飛機在接近五分山頂（2484呎）的地方撞山，高度3257呎。

事故後，吳家人到山上招魂，吳父強忍悲痛。公祭時，空軍以4架F-16戰機成追思致敬隊形，飛過典禮上空；吳妻慟喚「老公我愛你」。

監委指出，莊春源派赴航管擔任演習空中聯絡官，對當日有無空中兵力毫無掌握，民航局航管人員輸入錯誤的演習管制空域座標，他也未發現，失去改正機會。史合成（原名史青年）任務前未查看實施計畫，地障認知錯誤，事後才知「全程不得低於絕對高度2000呎」的安全規定，且於長機臨近基隆港兩度呼叫「受雲層影響請求爬高」時，還命保持高度2000呎，迄其通過地上目標仍未准爬高。

賴文生本應於任務機脫離前與航管完成協調，未料民航局航管人員受到演習空域劃設錯誤的影響，告知「待會可以爬再跟你講」，使其直到長機通過陸上目標左轉11秒才協調爬高，導致撞山。

盧易舜未查看實施計畫及要旨命令，任務中不知安全規定，未全程守聽，於任務機受雲層影響請求爬高等狀況時，未能主動接替管制或指導處理，致任務機低高度通過陸上目標，仍無法依計畫爬升，違反安全規定，肇生撞山。區劍飛主管戰管中心值勤規定及人員訓練，規定攔管官執行任務前要熟諳地形、地障，卻未訂定檢查地障的標準作業程序，衍生誤判「140幅向無地障」情事。

不過公懲會判區劍飛（現為空軍戰術管制聯隊參謀長）、莊春源不受懲戒。

雖然監察院在彈劾時公開調查報告，但在移送公懲會時卻將此案列為機密案件，公懲會表示除非監察院解除機密列管，否則不會公開判決。