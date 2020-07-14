M113軍容美哉 老牌裝甲車編隊夜奔花蓮空軍基地反特攻

陸軍履帶車飛奔，漢光36號演習第2天，花東第二作戰區執行聯合反特攻作戰演練，9輛M113人員運輸車在天未亮的花蓮市區街道疾駛，增援花蓮空軍基地展開戰訓任務。

在陸軍各聯兵旅陸續換裝輪型的雲豹甲車，花東防衛指揮部機步營仍以履帶型的M113裝甲車執行戰備任務。M113趁夜在街道上奔馳，隊型整齊一致，履帶與地面發出有節奏的特殊磨擦聲。

國防部表示，第二作戰區今天執行聯合反特攻作戰演練，清晨4點，第二作戰區機步營官兵機動前往空軍花蓮基地，配合防區三軍部隊共同守護基地安全。

配合空軍花蓮基地反特攻作戰演練，機步營官兵清晨3點起即執行各項人員、裝備、車輛檢整作業，9輛M113人員運輸車完成行車序列及人員安全提示後，清晨4點準時離開駐地，機動前往空軍花蓮基地，配合三軍部隊共同執行基地反特攻作戰任務。