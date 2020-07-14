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M113軍容美哉 老牌裝甲車編隊夜奔花蓮空軍基地反特攻

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
在陸軍各聯兵旅陸續換裝輪型的雲豹甲車，花東防衛指揮部機步營仍以履帶型的M113裝甲車執行戰備任務。圖／軍聞社
在陸軍各聯兵旅陸續換裝輪型的雲豹甲車，花東防衛指揮部機步營仍以履帶型的M113裝甲車執行戰備任務。圖／軍聞社

陸軍履帶車飛奔，漢光36號演習第2天，花東第二作戰區執行聯合反特攻作戰演練，9輛M113人員運輸車在天未亮的花蓮市區街道疾駛，增援花蓮空軍基地展開戰訓任務。

在陸軍各聯兵旅陸續換裝輪型的雲豹甲車，花東防衛指揮部機步營仍以履帶型的M113裝甲車執行戰備任務。M113趁夜在街道上奔馳，隊型整齊一致，履帶與地面發出有節奏的特殊磨擦聲。

國防部表示，第二作戰區今天執行聯合反特攻作戰演練，清晨4點，第二作戰區機步營官兵機動前往空軍花蓮基地，配合防區三軍部隊共同守護基地安全。

配合空軍花蓮基地反特攻作戰演練，機步營官兵清晨3點起即執行各項人員、裝備、車輛檢整作業，9輛M113人員運輸車完成行車序列及人員安全提示後，清晨4點準時離開駐地，機動前往空軍花蓮基地，配合三軍部隊共同執行基地反特攻作戰任務。

機步營官兵在夜間機動過程中，M113人員運輸車穿越花蓮市區街道，各車車長、駕駛及射手密切注意前後車距、敵情威脅，並隨時保持通信暢通，以實際的作為驗證官兵平日訓練成果。

第二作戰區執行聯合反特攻作戰，守護花蓮空軍基地安全。圖／軍聞社
第二作戰區執行聯合反特攻作戰，守護花蓮空軍基地安全。圖／軍聞社
花指部機步營9輛M113人員運輸車在花蓮市區內機動。圖／軍聞社
花指部機步營9輛M113人員運輸車在花蓮市區內機動。圖／軍聞社
花指部機步營人員運輸車清晨4點在花蓮市區內快速機動。圖／軍聞社
花指部機步營人員運輸車清晨4點在花蓮市區內快速機動。圖／軍聞社

空軍 陸軍 演習

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