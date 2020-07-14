嚴德發視導聯翔操演 提醒空軍思考如何將戰機藏好

今日是「漢光36號」演習實兵操演第2天，空軍上午實施「聯翔操演」，國防部長嚴德發表示，針對共軍的威脅，操演須以不同機型、不同機種，模擬敵人攻擊型態，「從嚴、從難」應對各項戰場景況，未來才能夠靈活、有效應變複式、新型的敵情挑戰。他同時提醒空軍戰機「保存戰力」的重要性，找到適當、能遮障的位置，是未來思考的重點之一。

嚴德發清晨在空軍司令熊厚基陪同下，前往空軍作戰指揮部視導「三軍聯合防空作戰」實兵演練，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵堅守崗位、戮力戰備訓練辛勞，並對官兵嚴密掌握周邊動態，發揮情監偵能量，守護國家安全的表現，予以肯定與嘉勉。

嚴德發表示，空作部平時擔負第一線即時應處的空防指揮、管制任務，確保國家領空、領海安全，各級幹部應以更審慎、務實的態度面對。

嚴德發指出，針對共軍的威脅，以不同機型、不同機種，模擬敵人攻擊型態，「從嚴、從難」應對各項戰場景況，未來才能夠靈活、有效應變複式、新型的敵情挑戰。

嚴德發指出，昨日他視導南部駐軍，部隊陣地選擇能夠配合現地，並做好隱蔽、掩蔽工作；據以提醒空軍戰機「保存戰力」的重要性，找到適當、能遮障的位置，是未來思考的重點之一。

嚴德發強調，國軍面對共軍的各種威脅與挑釁，必須以堅強的實力，告訴國人和共軍，我們有信心、有能力「保衛人民、守護家園」，捍衛國家安全。

嚴德發說，部隊必須結合戰時的景況，機動演練不同陣地的變換，達成守護國家安全、保衛人民安康的重要職責。

嚴德發指出，年度「漢光演習」向來是國人關切的重點，國軍除了嚴肅保密安全與操演紀律之外，面對複合式的任務挑戰，依靠的就是「聯合作戰」；因此，未來的指管任務，是一種挑戰，也是必要的磨練，全軍一定要思考如何驗證，達成最有效率的訓練，為國軍戰力的提升、國家安全的維護，做最大的努力。