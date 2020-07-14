三大特勤隊聯合反特攻 憲兵紅隼重車手操演開第一砲

國軍漢光36號演習實兵操演邁入第二日，憲兵指揮部今日實施「衛戍區重要目標反特攻演練」，國內三支特勤隊首度在漢光演習中聯合執行反特攻任務，藉由演習驗證反特攻作戰整合作為。國防部也披露，憲兵202指揮部快速反應連也參與操演，男女官兵全付武裝騎乘以迷彩套件偽裝的重車，攜帶紅隼火箭在操演中快速機動，執行首波驅離敵軍特攻人員的任務。

外傳這項操演想定是模擬正、副元首與重要首長遭劫，由特勤人員實施搶救。操演過程逼真，人質面對破門的特勤隊員，「救命」之聲不斷。

國防部表示，操演上午於憲兵慧敏營區實施，副參謀總長李廷盛中將全程視導；以「部份實彈（震撼彈）」、「移地借景」方式，假想敵特攻人員突擊我軍重要指揮所，防衛軍整合憲兵特勤隊、警政署維安特勤隊及海巡署海巡特勤隊的作戰能量，成功殲滅敵特攻人員，確保重要目標安全。

國防部指出，演習過程是依防衛作戰構想，納管衛戍區作戰管制部隊海巡特勤隊，同時透過戰綜會報機制向內政部申請維安特勤隊支援警力，以共同拱衛重要防護目標；首先由快速反應連執行戰場偵蒐任務，並以紅隼火箭驅離敵特攻人員；防衛軍憲兵營進行陣地防禦及拘束作戰，隨後由憲兵特勤隊，與維安、海巡特勤隊協同作戰，採立體空間突入方式，分散敵特攻火力，並運用防爆機器人以水砲實施攻堅，成功殲滅敵特攻人員，圓滿達成任務。