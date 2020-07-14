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海軍明實施潛艦戰雷射擊 靶艦濟陽艦最後雍容身影曝光
國軍漢光36號演習實兵操演明日（15）將進行海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，海軍昨日分由兩艘大字號拖船，將除役的濟陽艦、中邦艦兩艘靶艦，拖至東南海域靶區就位。除役艦艇船型仍然雍容，通過港嘴在軍事迷與老兵心目留下最後身影。
海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦為靶艦；另有反艦飛彈射擊，擬以中邦艦為靶艦。
海軍大型靶艦舷號932的濟陽艦與230中邦艦，整備完畢多時，兩艘大字號上個月即進入高雄港待命行拖航任務。濟陽艦昨日清晨7時許離開高雄港，中邦艦則緊接於8時左右離港。
海軍發布射擊通報，以年度重大訓練操演為名，通告本月1、15、29日，每日清晨4時至8時左右，在台灣東南海域綠島、蘭嶼海域實施操演，呼籲船隻避開相關海域，以策安全。1日是預演，明天（15）則是正式操演，將由海龍潛艦進行SUT重型魚雷戰雷射擊。
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