海軍明實施潛艦戰雷射擊 靶艦濟陽艦最後雍容身影曝光

國軍漢光36號演習實兵操演明日（15）將進行海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，海軍昨日分由兩艘大字號拖船，將除役的濟陽艦、中邦艦兩艘靶艦，拖至東南海域靶區就位。除役艦艇船型仍然雍容，通過港嘴在軍事迷與老兵心目留下最後身影。

海軍在漢光實兵操演項目中，本月15日將在東南海域實施海龍潛艦SUT重型魚雷戰雷射擊，目前規劃以除役卸除武裝的濟陽艦為靶艦；另有反艦飛彈射擊，擬以中邦艦為靶艦。

海軍大型靶艦舷號932的濟陽艦與230中邦艦，整備完畢多時，兩艘大字號上個月即進入高雄港待命行拖航任務。濟陽艦昨日清晨7時許離開高雄港，中邦艦則緊接於8時左右離港。