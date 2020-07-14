國軍漢光合併聯翔操演 中、北部愛國者飛彈連模擬接戰

海軍陸戰隊採購大型突擊艇登船工具組，得標廠商能否如期供貨問題引起爭議，曾經主辦軍品採購的官員說，軍方招標文件將投標資格訂得很寬鬆，形同放水，任何人，任何公司都可投標，軍方對於有關供貨能力的製造、供應、承做三件事情，沒有任何限制規定，運作空間很大，沒有原廠授權代理的廠商，就能夠因此拿到標案，至於將來會不會有維修服務的問題，軍方根本不在乎。

2020-07-13 17:55