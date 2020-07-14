國軍漢光合併聯翔操演 中、北部愛國者飛彈連模擬接戰
國軍漢光36號演習實兵操演今日進入第2天操演，清晨空軍實施「聯合防空作戰演練」的「聯翔操演」，由在台中與台北都會區完成接戰部署的兩個愛國者連，實施模擬接戰。演習結束後，愛國者部隊迅速撤收，返回駐地。
此外，今晨陸戰66旅與陸軍269旅在台北港實施聯合反特攻，下午則將由河防部隊進行淡水河反突擊演練。
根據國防部發布訊息表示，空軍戰機今晨受令後緊急起飛，實施防空攔截演練，地面防空部隊，則機動進入陣地進行接戰演練，以驗證各部隊防空應變作為。
清晨拂曉時刻，戰機引擎聲劃破天空，空軍各型戰機接獲命令，進行緊急起飛，升空後模擬對敵機攔截任務。
而地面防空部隊58砲指部防空營復仇者防空飛彈，則迅速機動，進入戰術位置，完成陣地開設後，嚴密監控空中敵軍，並依令進行接戰演練。
空軍愛國者防空飛彈部隊，昨日就預先機動到台中與台北都會區戰術位置完成部署，台中部署愛二與愛三，台北木柵則部署愛三，連隊上午開動AN/MPQ-53雷達及AN/MSQ-104作戰控制站執行模擬接戰。操演結束後，部隊隨即開拔返回駐地。
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